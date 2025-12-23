Війна Путіна в Україні: озвучено шокуючу заяву про найбільший страх Кремля

Російський правитель Володимир Путін продовжує активно просувати ідею "історичних земель", демонструючи готовність вести тривалу війну. Водночас за агресивною риторикою приховані реальні страхи Кремля щодо втрати самостійності на міжнародній арені та повної економічної залежності від Китаю, заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок у коментарі для "24 Каналу".

Фото: з відкритих джерел

Аналітик звертає увагу на зміни у виступах Путіна. Під час останньої "прямої лінії" президент РФ уникнув використання терміну "Новоросія", який раніше часто згадував, а також лише коротко торкнувся теми 2024 року. Водночас на закритих зустрічах із військовим керівництвом, зокрема з міністром оборони Андрієм Білоусовим, Путін підтверджує готовність вести бойові дії навіть до 2026 року.

Клочок зазначає, що якщо Кремль піде на сценарій тимчасового замороження конфлікту, то головна мета такого кроку — зберегти Росії стратегічну самостійність і уникнути повного перетворення на сировинний придаток Китаю. Для цього Москві необхідно відновити хоча б частину економічних відносин зі США, що наразі є основним важелем впливу Вашингтона на РФ.

"Путін прагне концентрувати ресурси для майбутніх наступальних операцій та відновлення економічних зв’язків із США. Головна мета — запобігти ще більшій залежності від Китаю", — підкреслює експерт.

Водночас Клочок наголошує: хоча залежність Росії від Пекіна ще не повна, вона вже досягла критично високого рівня. Тимчасове припинення бойових дій дає Кремлю можливість балансувати та зберегти статус самостійного гравця на міжнародній арені. Важливо також враховувати, що Китай уважно стежить за розвитком подій, що додає ситуації додаткової складності.

