Российский правитель Владимир Путин продолжает активно продвигать идею исторических земель, демонстрируя готовность вести длительную войну. В то же время за агрессивной риторикой скрыты реальные страхи Кремля по поводу потери самостоятельности на международной арене и полной экономической зависимости от Китая, заявил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в комментарии для "24 Канала".

Аналитик обращает внимание на изменения в выступлениях Путина. Во время последней "прямой линии" президент РФ избежал использования ранее часто упоминавшегося "Новороссия", а также лишь коротко затронул тему 2024 года. В то же время, на закрытых встречах с военным руководством, в том числе с министром обороны Андреем Белоусовым, Путин подтверждает готовность вести боевые действия даже до 2026 года.

Клочок отмечает, что если Кремль пойдет на сценарий временной заморозки конфликта, то главная цель такого шага – сохранить России стратегическую самостоятельность и избежать полного превращения в сырьевой придаток Китая. Для этого Москве необходимо восстановить хотя бы часть экономических отношений с США, что является основным рычагом влияния Вашингтона на РФ.

"Путин стремится концентрировать ресурсы для будущих наступательных операций и возобновления экономических связей с США. Главная цель — предотвратить еще большую зависимость от Китая", — подчеркивает эксперт.

В то же время Клочок отмечает: хотя зависимость России от Пекина еще не полна, она уже достигла критически высокого уровня. Временное прекращение боевых действий позволяет Кремлю балансировать и сохранить статус самостоятельного игрока на международной арене. Важно также учитывать, что Китай внимательно следит за развитием событий, придающим ситуации дополнительной сложности.

