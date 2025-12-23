logo_ukra

Масований удар по Україні: у Кабміні виступили з терміновою заявою про мету РФ
НОВИНИ

Масований удар по Україні: у Кабміні виступили з терміновою заявою про мету РФ

В ніч на сьогодні західні області України зазнали масованого обстрілу

23 грудня 2025, 10:25
Автор:
Клименко Елена

Вночі та вранці 23 грудня Україна знову стала мішенню для масованого удару з боку російських військ. Основний удар прийшовся на енергетичні об’єкти у західних областях країни, що спричинило масштабні перебої з електропостачанням та залишило тисячі родин без світла. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко охарактеризувала цей напад як свідомий і цинічний крок, здійснений напередодні свят.

Масований удар по Україні: у Кабміні виступили з терміновою заявою про мету РФ

"Ворог намагався позбавити українців тепла, світла та відчуття безпеки саме тоді, коли вони готуються до Різдва", — наголосила вона.

По всій країні запроваджено графіки аварійних відключень, які діятимуть до стабілізації ситуації в енергосистемі. Водночас уряд та енергетичні служби вже координаційно працюють над ліквідацією наслідків атаки. Як зазначила прем’єрка, противник застосував понад 600 дронів та десятки ракет, що робить цей удар одним із найбільш масштабних за останній час.

За інформацією "Укренерго", це вже дев’ята масована атака на енергосистему України з початку року. Внаслідок неї майже повністю залишились без електропостачання споживачі у Рівненській області. Також частково постраждали Вінницька, Хмельницька, Чернігівська та Житомирська області, а на сході — Донецька, Дніпропетровська та Харківська. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться відразу після стабілізації безпекової ситуації.

