Массированный удар по Украине: в Кабмине выступили со срочным заявлением о целях РФ

Ночью и утром 23 декабря Украина снова стала мишенью массированного удара со стороны российских войск. Основной удар пришелся на энергетические объекты в западных областях страны, что повлекло за собой масштабные перебои с электроснабжением и оставило тысячи семей без света. Премьер-министр Юлия Свириденко охарактеризовала это нападение как сознательный и циничный шаг, предпринятый накануне праздников .

Фото: из открытых источников

"Враг пытался лишить украинцев тепла, света и ощущения безопасности именно тогда, когда они готовятся к Рождеству" , - подчеркнула она.

По всей стране введены графики аварийных отключений, которые будут действовать до стабилизации ситуации в энергосистеме. В то же время, правительство и энергетические службы уже координационно работают над ликвидацией последствий атаки. Как отметила премьер, противник применил более 600 дронов и десятки ракет, что делает этот удар одним из самых масштабных за последнее время.

По информации "Укрэнерго", это уже девятая массированная атака на энергосистему Украины с начала года. В результате почти полностью остались без электроснабжения потребители в Ровенской области. Также частично пострадали Винницкая, Хмельницкая, Черниговская и Житомирская области, а на востоке – Донецкая, Днепропетровская и Харьковская. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после стабилизации ситуации безопасности.

