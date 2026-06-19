«Війна прийшла вглиб Росії»: Україна придумала, як зробити життя росіян нестерпним

Україна суттєво розширила масштаби ударів по російській території, перетворивши далекобійні безпілотники на один із ключових інструментів тиску на військову та економічну інфраструктуру РФ. Якщо ще на початку 2024 року йшлося про десятки запусків на місяць, то тепер кількість дронів, які задіяні в операціях, обчислюється сотнями за одну ніч.

Удари по Росії. Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє Politico, журналісти якого отримали доступ до одного із закритих об'єктів Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Саме там здійснюється підготовка ударних безпілотників великої дальності, здатних вражати цілі далеко за межами лінії фронту.

За даними української розвідки, одним із основних інструментів таких операцій став дрон "Лютий". Апарат здатний долати відстань до двох тисяч кілометрів та доставляти бойову частину вагою близько 60 кілограмів. Основними цілями атак залишаються об'єкти, пов'язані із забезпеченням російської армії, нафтопереробні підприємства, склади та елементи критичної інфраструктури.

В українській розвідці вважають, що наслідки таких ударів уже виходять за межі військового ефекту. За словами представників ГУР, жителі Росії все частіше відчувають вплив війни на власне життя, тоді як раніше багато хто сприймав те, що відбувається виключно як події за межами країни.

Додатковий тиск створюється з допомогою комбінованої тактики. Разом з ударними безпілотниками використовуються дрони-приманки, що перевантажують російські системи ППО, а також реактивні апарати нового покоління, здатні швидко долати великі відстані та вражати невеликі цілі з високою точністю.

Для планування маршрутів застосовується програмне забезпечення з елементами штучного інтелекту, що аналізує погодні умови, розташування засобів протиповітряної оборони та систем радіоелектронної боротьби.

Експерти зазначають, що розвиток українських технологій поступово змінює баланс можливостей. Об'єкти, які раніше вважалися недосяжними для ударів, тепер опиняються в зоні потенційної поразки, що змушує Росію перерозподіляти ресурси та посилювати захист інфраструктури на всій території країни.

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