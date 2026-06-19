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«Война пришла вглубь России»: Украина придумала, как сделать жизнь россиян невыносимой

Сотни беспилотников каждую ночь атакуют объекты РФ, а в разведке называют дальнобойные дроны главным козырем Киева

19 июня 2026, 15:32
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Кравцев Сергей

Украина существенно расширила масштабы ударов по российской территории, превратив дальнобойные беспилотники в один из ключевых инструментов давления на военную и экономическую инфраструктуру РФ. Если еще в начале 2024 года речь шла о десятках запусков в месяц, то теперь количество дронов, задействованных в операциях, исчисляется сотнями за одну ночь.

«Война пришла вглубь России»: Украина придумала, как сделать жизнь россиян невыносимой

Удары по России. Фото: из открытых источников

Об этом сообщает Politico, журналисты которого получили доступ к одному из закрытых объектов Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Именно там осуществляется подготовка ударных беспилотников большой дальности, способных поражать цели далеко за пределами линии фронта.

По данным украинской разведки, одним из основных инструментов таких операций стал дрон "Лютый". Аппарат способен преодолевать расстояние до двух тысяч километров и доставлять боевую часть весом около 60 килограммов. Основными целями атак остаются объекты, связанные с обеспечением российской армии, нефтеперерабатывающие предприятия, склады и элементы критической инфраструктуры.

В украинской разведке считают, что последствия подобных ударов уже выходят за рамки военного эффекта. По словам представителей ГУР, жители России все чаще ощущают влияние войны на собственную жизнь, тогда как раньше многие воспринимали происходящее исключительно как события за пределами страны.

Дополнительное давление создается за счет комбинированной тактики. Вместе с ударными беспилотниками используются дроны-приманки, перегружающие российские системы ПВО, а также реактивные аппараты нового поколения, способные быстро преодолевать большие расстояния и поражать небольшие цели с высокой точностью.

Для планирования маршрутов применяется программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта, которое анализирует погодные условия, расположение средств противовоздушной обороны и систем радиоэлектронной борьбы.

Эксперты отмечают, что развитие украинских технологий постепенно меняет баланс возможностей. Объекты, которые ранее считались недосягаемыми для ударов, теперь оказываются в зоне потенциального поражения, что вынуждает Россию перераспределять ресурсы и усиливать защиту инфраструктуры по всей территории страны.

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Источник: https://www.politico.com/news/magazine/2026/06/19/ukraine-russia-drones-attack-00967074
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