Головна Новини Суспільство Війна з Росією Війна повертається бумерангом: які регіони РФ поринають у холод і темряву
НОВИНИ

Війна повертається бумерангом: які регіони РФ поринають у холод і темряву

Білгород і Брянськ залишаються без тепла та світла, поки Москва продовжує применшувати наслідки конфлікту на своїй території

17 лютого 2026, 15:12
Кравцев Сергей

Майже через чотири роки після початку повномасштабної війни наслідки бойових дій дедалі відчутніші проявляються не лише в Україні, а й у прикордонних регіонах самої Росії. Як повідомляє Bloomberg, удари та руйнування інфраструктури все частіше зачіпають російські міста біля кордону.

Війна повертається бумерангом: які регіони РФ поринають у холод і темряву

Блекаут у Бєлгороді. Фото: з відкритих джерел

Особливо показовою стала ситуація у Білгороді, розташованому приблизно за 40 кілометрів від України. Місто з населенням понад 300 тисяч людей зіткнулося із серйозними пошкодженнями енергетичної системи після ракетних ударів. Влада попереджає, що частина мешканців може залишитися без гарячої води на кілька місяців.

Губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що близько 80 тисяч людей тимчасово втратили опалення, тисячі залишилися без газу та електрики. У регіоні оголошено часткову евакуацію: у безпечні райони вивозять дітей, людей похилого віку та сім'ї з особливими потребами. Температура повітря у місті опускається до мінус 10 градусів, що посилює гуманітарну ситуацію.

Схожі проблеми виникли й у Брянській області, де після масштабних атак безпілотників жителі також залишились без світла та опалення. За словами губернатора Олександра Богомаза, регіон пережив одну з найпотужніших атак із початку війни.

На цьому тлі в самій Україні мільйони людей продовжують жити в умовах ушкодженої енергетичної інфраструктури, а школи нерідко працюють у укриттях. Водночас, зазначає Bloomberg, російська федеральна влада та державні ЗМІ рідко докладно висвітлюють проблеми прикордонних територій.

Таким чином, війна, розпочата Кремлем, поступово наближається до будинків російських громадян, створюючи ті ж самі загрози для повсякденного життя, з якими українці стикаються з 2022 року.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росії дісталося цієї ночі: чому прицільно вдарили ЗСУ.




Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-17/putin-s-war-in-ukraine-is-also-hitting-russians-harder-at-home
