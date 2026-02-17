logo

Война возвращается бумерангом: какие регионы РФ погружаются в холод и темноту
commentss НОВОСТИ Все новости

Война возвращается бумерангом: какие регионы РФ погружаются в холод и темноту

Белгород и Брянск остаются без тепла и света, пока Москва продолжает преуменьшать последствия конфликта на своей территории

17 февраля 2026, 15:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Почти через четыре года после начала полномасштабной войны последствия боевых действий все ощутимее проявляются не только в Украине, но и в приграничных регионах самой России. Как сообщает Bloomberg, удары и разрушения инфраструктуры все чаще затрагивают российские города у границы.

Война возвращается бумерангом: какие регионы РФ погружаются в холод и темноту

Блэкаут в Белгороде. Фото: из открытых источников

Особенно показательной стала ситуация в Белгороде, расположенном примерно в 40 километрах от Украины. Город с населением более 300 тысяч человек столкнулся с серьезными повреждениями энергетической системы после ракетных ударов. Власти предупреждают, что часть жителей может остаться без горячей воды на несколько месяцев.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что около 80 тысяч человек временно лишились отопления, тысячи остались без газа и электричества. В регионе объявлена частичная эвакуация: в безопасные районы вывозят детей, пожилых людей и семьи с особыми потребностями. Температура воздуха в городе опускается до минус 10 градусов, что усугубляет гуманитарную ситуацию.

Похожие проблемы возникли и в Брянской области, где после масштабных атак беспилотников жители также остались без света и отопления. По словам губернатора Александра Богомаза, регион пережил одну из самых мощных атак с начала войны.

На этом фоне в самой Украине миллионы людей продолжают жить в условиях поврежденной энергетической инфраструктуры, а школы нередко работают в укрытиях. В то же время, отмечает Bloomberg, российские федеральные власти и государственные СМИ редко подробно освещают проблемы приграничных территорий.

Таким образом, война, начатая Кремлем, постепенно приближается к домам российских граждан, создавая те же угрозы для повседневной жизни, с которыми украинцы сталкиваются с 2022 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — России досталось этой ночью: по чему прицельно ударили ВСУ.




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-17/putin-s-war-in-ukraine-is-also-hitting-russians-harder-at-home
