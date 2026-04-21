Війна після війни: як поводиться ветеран у цивільному житті

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Жителька міста Рибінськ Ярославської області РФ Валерія Царьова заявила про систематичні погрози та агресивну поведінку з боку свого сусіда, який, за її словами, є ветераном бойових дій.
Поведінка ветерана війни в рф
За її словами, чоловік протягом тривалого часу зловживає алкоголем, провокує конфлікти у під’їзді та поводиться агресивно щодо мешканців. Жінка стверджує, що він неодноразово ображав її та її неповнолітніх дітей, а також висловлював погрози фізичної розправи.
Особливе занепокоєння викликає ситуація з дітьми. За словами Царьової, чоловік переслідував її 10-річну доньку у дворі та під’їзді, а також погрожував їй. Після цього дитина перебуває у стані стресу та боїться самостійно повертатися додому.
Жінка також заявляє, що звернення до правоохоронних органів не дали результату. Навпаки, за її словами, це лише посилило агресію з боку сусіда.
Вона стверджує, що чоловік відкрито говорить про свою безкарність, посилаючись на участь у війні та знайомства у поліції.
У своєму зверненні жінка просить відповідні органи втрутитися в ситуацію, забезпечити безпеку її родини та притягнути чоловіка до відповідальності.