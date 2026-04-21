Російський волонтер Євген Гольман виступив із критикою командування підрозділів, які беруть участь у бойових діях, заявивши про нераціональне використання особового складу та значні втрати.

Втрати російських військових у підрозділах БПЛА

За його словами, у штурмові дії направляють навіть розрахунки безпілотних літальних апаратів, які зазвичай виконують інші функції. Він також стверджує, що до таких операцій залучають досвідчених військових, включно з офіцерами, які могли б навчати нових бійців.

Гольман навів приклад підрозділу, де, за його словами, після тривалих бойових дій залишилася лише невелика кількість військових. Він поставив під сумнів доцільність підготовки операторів БПЛА, якщо їх згодом використовують у штурмах.

Окрім цього, волонтер заявив про загальне виснаження суспільства через втрати. За його словами, інформацію про велику кількість загиблих вже складно приховати, оскільки це стає помітним на рівні окремих населених пунктів.

Також він звернув увагу на економічний аспект підтримки армії. За його словами, представники малого бізнесу, які раніше допомагали військовим, нині мають обмежені можливості через податкове навантаження та інші фактори.

Водночас він зазначив, що складнощі виникають і у взаємодії з державними структурами, що, на його думку, ускладнює процес надання допомоги підрозділам.

