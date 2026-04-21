Те, що не входить у звіти: які речі щодня потрібні військовим
Те, що не входить у звіти: які речі щодня потрібні військовим

Український військовий розповів, як звичайні побутові речі — від скотчу до мотузки — стають критично важливими для виживання на фронті

21 квітня 2026, 21:09
Ткачова Марія

Військовослужбовець 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади Станіслав Старостенко розповів про неочевидні, але критично важливі потреби на фронті, які безпосередньо впливають на виконання бойових завдань і збереження життя.

Те, що не входить у звіти: які речі щодня потрібні військовим

Станіслав Старостенко про потреби в армії

За його словами, значна частина логістики на передовій нині здійснюється повітрям — за допомогою дронів. Саме тому особливого значення набувають матеріали для пакування. Зокрема, бульбашкова плівка використовується для транспортування води, пального та техніки, щоб вони не пошкодилися під час скидання з висоти.

Він наголошує, що навіть базові речі, як-от вода чи бензин, можуть не дійти до позицій без належного пакування. А це безпосередньо впливає на роботу генераторів, заряд техніки та можливість виконувати розвідку.

Окрім цього, важливими залишаються скотч і мішки. За словами військового, лише мішків підрозділ може використовувати до сотні на день. При цьому такі витрати часто не покриваються централізовано.

Старостенко визнає, що частину потреб закривають волонтери, однак у багатьох випадках військові змушені самостійно купувати необхідне, скидаючись із власних зарплат.

Окремо він звернув увагу на потребу у звичайних мотузках. Їх використовують для зменшення висоти падіння вантажів під час доставки. Це дозволяє уникнути пошкодження каністр із пальним або іншого важливого спорядження.

За його словами, навіть така дрібниця може мати критичне значення: якщо не доставити пальне — не запуститься генератор, без нього — не працює обладнання, а отже, підрозділ втрачає можливість виконувати бойові завдання.

Військовий підкреслює, що такі потреби часто є специфічними для конкретних підрозділів і не завжди можуть бути передбачені заздалегідь.

Станіслав Старостенко став відомим ще у 2022 році після емоційного включення в ефір ізраїльського телебачення, де закликав до підтримки України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Кіровоградській області відбулося прощання з двома рідними братами, які загинули під час виконання бойових завдань на фронті. Військові служили у складі 100-ї окремої механізованої бригади та загинули з різницею лише в один день.



Джерело: https://www.instagram.com/reel/DWn2jAdjQNz/?igsh=MTk4NHM5OGNwcHlodw==
