То, что не входит в отчеты: какие вещи каждый день нужны военным

Военнослужащий 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады Станислав Старостенко рассказал о неочевидных, но критически важных потребностях на фронте, непосредственно влияющих на выполнение боевых задач и сохранение жизни.

По его словам, значительная часть логистики на передовой в настоящее время осуществляется воздухом — с помощью дронов. Именно поэтому особое значение приобретают материалы для упаковки. В частности, пузырьковая пленка используется для транспортировки воды, горючего и техники, чтобы они не повредились при сбросе с высоты.

Он отмечает, что даже базовые вещи, например вода или бензин, могут не дойти до позиций без должной упаковки. А это оказывает непосредственное влияние на работу генераторов, заряд техники и возможность выполнять разведку.

Кроме того, важными остаются скотч и мешки. По словам военного, только мешков подразделение может использовать до сотни в день. При этом такие расходы часто не покрываются централизованно.

Старостенко признает, что часть потребностей закрывают волонтеры, однако во многих случаях военные вынуждены самостоятельно покупать необходимое, сбрасываясь с собственных зарплат.

Отдельно он обратил внимание на потребность в обычных веревках. Их используют для уменьшения высоты падения грузов при доставке. Это позволяет избежать повреждения канистр с горючим или другим важным снаряжением.

По его словам, даже такой пустяк может иметь критическое значение: если не доставить горючее — не запустится генератор, без него — не работает оборудование, а значит, подразделение теряет возможность выполнять боевые задания.

Военный подчеркивает, что такие потребности часто специфичны для конкретных подразделений и не всегда могут быть предусмотрены заранее.

Станислав Старостенко стал известен еще в 2022 году после эмоционального включения в эфир израильского телевидения, где призвал к поддержке Украины.

