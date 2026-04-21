logo

BTC/USD

75557

ETH/USD

2305.6

USD/UAH

44.12

EUR/UAH

51.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией "Их просто бросают": волонтер заявил о проблемах в подразделениях БПЛА
commentss НОВОСТИ Все новости

"Их просто бросают": волонтер заявил о проблемах в подразделениях БПЛА

Российский волонтер заявил о неэффективном использовании военных и значительных потерях в подразделениях на передовой

21 апреля 2026, 21:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российский волонтер Евгений Гольман выступил с критикой командования подразделений, участвующих в боевых действиях, заявив о нерациональном использовании личного состава и значительных потерях.

Потери российских военных в подразделениях БПЛА

По его словам, в штурмовые действия направляют даже расчеты беспилотных летательных аппаратов, обычно выполняющих другие функции. Он также утверждает, что к таким операциям привлекают опытных военных, включая офицеров, которые могли бы обучать новых бойцов.

Гольман привел пример подразделения, где, по его словам, после продолжительных боевых действий осталось лишь небольшое количество военных. Он подверг сомнению целесообразность подготовки операторов БПЛА, если их впоследствии используют в штурмах.

Кроме этого, волонтер заявил об общем истощении общества из-за потерь. По его словам, информацию о большом количестве погибших уже сложно утаить, поскольку это становится заметным на уровне отдельных населенных пунктов.

Также он обратил внимание на экономический аспект поддержки армии. По его словам, представители малого бизнеса, ранее помогавшие военным, сейчас имеют ограниченные возможности из-за налоговой нагрузки и других факторов.

В то же время, он отметил, что сложности возникают и во взаимодействии с государственными структурами, что, по его мнению, усложняет процесс оказания помощи подразделениям.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что военнослужащий 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады Станислав Старостенко рассказал о неочевидных, но критически важных потребностях на фронте, которые непосредственно влияют на выполнение боевых задач и сохранение жизни.

По его словам, значительная часть логистики на передовой в настоящее время осуществляется воздухом — с помощью дронов. Именно поэтому особое значение приобретают материалы для упаковки. В частности, пузырьковая пленка используется для транспортировки воды, горючего и техники, чтобы они не повредились при сбросе с высоты.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости