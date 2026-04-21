Российский волонтер Евгений Гольман выступил с критикой командования подразделений, участвующих в боевых действиях, заявив о нерациональном использовании личного состава и значительных потерях.

Потери российских военных в подразделениях БПЛА

По его словам, в штурмовые действия направляют даже расчеты беспилотных летательных аппаратов, обычно выполняющих другие функции. Он также утверждает, что к таким операциям привлекают опытных военных, включая офицеров, которые могли бы обучать новых бойцов.

Гольман привел пример подразделения, где, по его словам, после продолжительных боевых действий осталось лишь небольшое количество военных. Он подверг сомнению целесообразность подготовки операторов БПЛА, если их впоследствии используют в штурмах.

Кроме этого, волонтер заявил об общем истощении общества из-за потерь. По его словам, информацию о большом количестве погибших уже сложно утаить, поскольку это становится заметным на уровне отдельных населенных пунктов.

Также он обратил внимание на экономический аспект поддержки армии. По его словам, представители малого бизнеса, ранее помогавшие военным, сейчас имеют ограниченные возможности из-за налоговой нагрузки и других факторов.

В то же время, он отметил, что сложности возникают и во взаимодействии с государственными структурами, что, по его мнению, усложняет процесс оказания помощи подразделениям.

