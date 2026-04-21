Война после войны: как ведет себя ветеран в гражданской жизни

Ткачова Марія
Жительница города Рыбинск Ярославской области РФ Валерия Царева заявила о систематических угрозах и агрессивном поведении со стороны своего соседа, который, по ее словам, является ветераном боевых действий.
Поведение ветерана войны в России
По ее словам, мужчина в течение длительного времени злоупотребляет алкоголем, провоцирует конфликты в подъезде и ведет себя агрессивно в отношении жителей. Женщина утверждает, что он неоднократно оскорблял ее и несовершеннолетних детей, а также выражал угрозы физической расправы.
Особую обеспокоенность вызывает ситуация с детьми. По словам Царевой, мужчина преследовал ее 10-летнюю дочь во дворе и подъезде, а также угрожал ей. После этого ребенок находится в состоянии стресса и боится самостоятельно возвращаться домой.
Женщина также заявляет, что обращения в правоохранительные органы не принесли результата. Напротив, по ее словам, это лишь усугубило агрессию со стороны соседа.
Она утверждает, что мужчина открыто говорит о своей безнаказанности, ссылаясь на участие в войне и знакомства в полиции.
В своем обращении женщина просит соответствующие органы вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность ее семьи и привлечь мужчину к ответственности.