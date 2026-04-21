Война после войны: как ведет себя ветеран в гражданской жизни

Жительница российского города заявила об угрозах, преследованиях и возможной безнаказанности своего соседа — ветерана войны

21 апреля 2026, 21:46
Ткачова Марія

Жительница города Рыбинск Ярославской области РФ Валерия Царева заявила о систематических угрозах и агрессивном поведении со стороны своего соседа, который, по ее словам, является ветераном боевых действий.

Поведение ветерана войны в России

По ее словам, мужчина в течение длительного времени злоупотребляет алкоголем, провоцирует конфликты в подъезде и ведет себя агрессивно в отношении жителей. Женщина утверждает, что он неоднократно оскорблял ее и несовершеннолетних детей, а также выражал угрозы физической расправы.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация с детьми. По словам Царевой, мужчина преследовал ее 10-летнюю дочь во дворе и подъезде, а также угрожал ей. После этого ребенок находится в состоянии стресса и боится самостоятельно возвращаться домой.

Женщина также заявляет, что обращения в правоохранительные органы не принесли результата. Напротив, по ее словам, это лишь усугубило агрессию со стороны соседа.

Она утверждает, что мужчина открыто говорит о своей безнаказанности, ссылаясь на участие в войне и знакомства в полиции.

В своем обращении женщина просит соответствующие органы вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность ее семьи и привлечь мужчину к ответственности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский волонтер Евгений Гольман выступил с критикой командования подразделений, участвующих в боевых действиях, заявив о нерациональном использовании личного состава и значительных потерях.
По его словам, в штурмовые действия направляют даже расчеты беспилотных летательных аппаратов, обычно выполняющих другие функции. Он также утверждает, что к таким операциям привлекают опытных военных, включая офицеров, которые могли бы обучать новых бойцов. Гольман привел пример подразделения, где, по его словам, после продолжительных боевых действий осталось лишь небольшое количество военных. Он подверг сомнению целесообразность подготовки операторов БПЛА, если их впоследствии используют в штурмах.



