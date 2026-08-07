Війна перетворилася на мільярдний бізнес: скільки заробив головний союзник Путіна

Повномасштабна війна Росії проти України принесла Північній Кореї безпрецедентну фінансову вигоду. За оцінками Bloomberg Economics, з 2022 по 2025 рік режим Кім Чен Ін отримав близько 22 мільярдів доларів валютних надходжень — майже в чотири рази більше, ніж за попередні чотири роки після введення жорстких міжнародних санкцій.

Кім Чен Ин. Фото: з відкритих джерел

Експерти пов'язують це зростання насамперед із військовою співпрацею між Москвою та Пхеньяном. Після початку вторгнення Росія зіткнулася з дефіцитом боєприпасів та звернулася до Північної Кореї за постачанням артилерійських снарядів радянських калібрів. За даними української розвідки, до кінця 2025 року КНДР забезпечувала до половини російських потреб у найбільш затребуваних 122-мм та 152-мм боєприпасах.

Крім озброєнь, Пхеньян направив до Росії, за різними оцінками, від 16 до 22 тисяч військовослужбовців. Як зазначає Bloomberg, за кожного з них північнокорейська влада могла отримувати близько двох тисяч доларів щомісяця. Частина розрахунків, як стверджується, здійснювалася не грошима, а постачанням продовольства, технологій та військового обладнання.

Аналітики вважають, що отримані кошти дозволили Кім Чен Іну значно прискорити модернізацію армії. За останні два роки Північна Корея представила найбільші у своїй історії бойові кораблі, удосконалила балістичні ракети та продовжила розвиток ядерної програми. За даними видання, один із нових есмінців отримав російський зенітний комплекс "Панцир-М".

Експерти зазначають, що співпраця з Москвою одночасно зміцнила міжнародні позиції Пхеньяну. Китай активізував контакти з КНДР, а сам Кім Чен Ин останніми роками значно розширив дипломатичні зв'язки, прагнучи зменшити залежність від одного партнера та використовувати отримані військові технології для виходу на нові ринки озброєнь.

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