Война превратилась в миллиардный бизнес: сколько заработал главный союзник Путина

Полномасштабная война России против Украины принесла Северной Корее беспрецедентную финансовую выгоду. По оценкам Bloomberg Economics, с 2022 по 2025 год режим Ким Чен Ына получил около 22 миллиардов долларов валютных поступлений – почти в четыре раза больше, чем за предыдущие четыре года после введения жестких международных санкций.

Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Эксперты связывают этот рост прежде всего с военным сотрудничеством между Москвой и Пхеньяном. После начала вторжения Россия столкнулась с дефицитом боеприпасов и обратилась к Северной Корее за поставками артиллерийских снарядов советских калибров. По данным украинской разведки, к концу 2025 года КНДР обеспечивала до половины российских потребностей в наиболее востребованных 122-мм и 152-мм боеприпасах.

Кроме вооружений, Пхеньян направил в Россию, по различным оценкам, от 16 до 22 тысяч военнослужащих. Как отмечает Bloomberg, за каждого из них северокорейские власти могли получать около двух тысяч долларов ежемесячно. Часть расчетов, как утверждается, осуществлялась не деньгами, а поставками продовольствия, технологий и военного оборудования.

Аналитики считают, что полученные средства позволили Ким Чен Ыну значительно ускорить модернизацию армии. За последние два года Северная Корея представила крупнейшие в своей истории боевые корабли, усовершенствовала баллистические ракеты и продолжила развитие ядерной программы. По данным издания, один из новых эсминцев получил российский зенитный комплекс "Панцирь-М".

Эксперты отмечают, что сотрудничество с Москвой одновременно укрепило международные позиции Пхеньяна. Китай активизировал контакты с КНДР, а сам Ким Чен Ын в последние годы значительно расширил дипломатические связи, стремясь уменьшить зависимость от одного партнера и использовать полученные военные технологии для выхода на новые рынки вооружений.

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