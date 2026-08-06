КНДР снова вступает в войну против Украины: в США предупредили о новой угрозе для Украины

Россия получила новый мощный ресурс для продолжения массированных ракетных атак по Украине. По данным Института изучения войны (ISW), Северная Корея передала Кремлю более сотни баллистических ракет, а также направила специализированное ракетное подразделение, которое уже начали разворачивать на территории РФ.

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Согласно информации Главного управления разведки Минобороны Украины, речь идет о подразделении численностью около 90 военнослужащих. Оно оснащено 120 баллистическими ракетами и шестью пусковыми установками. Развертывание происходит на западе России, что свидетельствует о дальнейшем углублении военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Это уже не первая поставка северокорейского вооружения. Ранее КНДР передала России еще 40 баллистических ракет KN-23 и KN-24, которые уже применялись во время атак на украинские города.

В ISW считают, что Москва и Пхеньян преследуют сразу несколько целей. С одной стороны, Россия получает возможность активнее использовать баллистические ракеты, экономя собственные запасы "Искандеров". С другой – Северная Корея фактически испытывает свои ракеты в условиях реальной войны, получая ценную информацию об их эффективности и возможностях преодоления современных систем ПВО.

Особую тревогу у аналитиков вызывает то, что украинская противовоздушная оборона испытывает дефицит ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Именно этим, по мнению экспертов, пытаются воспользоваться Москва и Пхеньян.

Кроме того, северокорейские ракеты отличаются более мощной боевой частью, хотя и уступают в точности. Это означает, что при их использовании возрастает риск масштабных разрушений гражданской инфраструктуры и увеличения числа жертв среди мирного населения. В ISW предупреждают, что в ближайшее время Россия может значительно нарастить интенсивность баллистических ударов по Украине.

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