logo

BTC/USD

64772

ETH/USD

1910.82

USD/UAH

44.69

EUR/UAH

51.63

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией КНДР снова вступает в войну против Украины: в США предупредили о новой угрозе для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

КНДР снова вступает в войну против Украины: в США предупредили о новой угрозе для Украины

Северная Корея не только передает Москве сотни баллистических ракет, но и направляет собственных военных специалистов. Аналитики прогнозируют усиление ударов по украинским городам

6 августа 2026, 09:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия получила новый мощный ресурс для продолжения массированных ракетных атак по Украине. По данным Института изучения войны (ISW), Северная Корея передала Кремлю более сотни баллистических ракет, а также направила специализированное ракетное подразделение, которое уже начали разворачивать на территории РФ.

КНДР снова вступает в войну против Украины: в США предупредили о новой угрозе для Украины

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Согласно информации Главного управления разведки Минобороны Украины, речь идет о подразделении численностью около 90 военнослужащих. Оно оснащено 120 баллистическими ракетами и шестью пусковыми установками. Развертывание происходит на западе России, что свидетельствует о дальнейшем углублении военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Это уже не первая поставка северокорейского вооружения. Ранее КНДР передала России еще 40 баллистических ракет KN-23 и KN-24, которые уже применялись во время атак на украинские города.

В ISW считают, что Москва и Пхеньян преследуют сразу несколько целей. С одной стороны, Россия получает возможность активнее использовать баллистические ракеты, экономя собственные запасы "Искандеров". С другой – Северная Корея фактически испытывает свои ракеты в условиях реальной войны, получая ценную информацию об их эффективности и возможностях преодоления современных систем ПВО.

Особую тревогу у аналитиков вызывает то, что украинская противовоздушная оборона испытывает дефицит ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Именно этим, по мнению экспертов, пытаются воспользоваться Москва и Пхеньян.

Кроме того, северокорейские ракеты отличаются более мощной боевой частью, хотя и уступают в точности. Это означает, что при их использовании возрастает риск масштабных разрушений гражданской инфраструктуры и увеличения числа жертв среди мирного населения. В ISW предупреждают, что в ближайшее время Россия может значительно нарастить интенсивность баллистических ударов по Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — плохая новость для Украины: какое оружие получила Россия в критический момент.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-august-5-2026/
Теги:

Новости

Все новости