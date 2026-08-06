КНДР знову вступає у війну проти України: у США попередили про нову загрозу для України

Росія отримала новий потужний ресурс для продовження масованих ракетних атак по Україні. За даними Інституту вивчення війни (ISW), Північна Корея передала Кремлю понад сотню балістичних ракет, а також направила спеціалізований ракетний підрозділ, який уже почали розгортати на території РФ.

Путін та Кім Чен Ин. Фото: з відкритих джерел

Згідно з інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, йдеться про підрозділ чисельністю близько 90 військовослужбовців. Воно оснащене 120 балістичними ракетами та шістьма пусковими установками. Розгортання відбувається на заході Росії, що свідчить про подальше поглиблення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном.

Це вже не перше постачання північнокорейського озброєння. Раніше КНДР передала Росії ще 40 балістичних ракет KN-23 та KN-24, які вже застосовувалися під час атак на українські міста.

В ISW вважають, що Москва і Пхеньян мають відразу кілька цілей. З одного боку, Росія отримує можливість активніше використовувати балістичні ракети, заощаджуючи власні запаси "Іскандерів". З іншого боку, Північна Корея фактично випробовує свої ракети в умовах реальної війни, отримуючи цінну інформацію про їх ефективність та можливості подолання сучасних систем ППО.

Особливу тривогу у аналітиків викликає те, що українська протиповітряна оборона зазнає дефіциту ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot. Саме цим, на думку експертів, намагаються скористатися Москва та Пхеньян.

Крім того, північнокорейські ракети відрізняються більш потужною бойовою частиною, хоча й поступаються точно. Це означає, що при їх використанні зростає ризик масштабних руйнувань громадянської інфраструктури та збільшення кількості жертв серед мирного населення. В ISW попереджають, що найближчим часом Росія може значно збільшити інтенсивність балістичних ударів по Україні.

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