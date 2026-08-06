Плохая новость для Украины: какое оружие получила Россия в критический момент

Россия все активнее использует военную помощь Северной Кореи, чтобы компенсировать нехватку собственных баллистических ракет и усилить давление на украинскую систему противовоздушной обороны. Такой вывод содержится в анализе издания TWZ, которое предупреждает о стремительном расширении ракетного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Ракеты KN-23 и KN-24. Фото: из открытых источников

По данным украинской военной разведки, КНДР уже передала России очередную партию из 40 баллистических ракет типов KN-23 и KN-24. В перспективе Кремль рассчитывает получить до 120 таких боеприпасов, шесть пусковых установок, а также может разместить на территории России северокорейское ракетное подразделение. Предполагается, что оно будет дислоцировано в Воронежской области.

Аналитики отмечают, что сами по себе северокорейские ракеты пока составляют лишь часть российского арсенала. Однако куда большую тревогу вызывает то, что Москва фактически получает доступ к дополнительным производственным мощностям КНДР. Это способно существенно продлить возможности России по нанесению массированных ударов.

Главной целью Кремля остаются именно баллистические ракеты, поскольку они считаются одной из самых сложных целей для украинских комплексов Patriot. Ситуацию усугубляет продолжающийся дефицит ракет-перехватчиков, который ограничивает возможности украинской ПВО.

Эксперты подчеркивают, что Россия пока не смогла резко увеличить выпуск собственных комплексов "Искандер", поэтому помощь Пхеньяна становится стратегически важной. Если Москва продолжит финансировать расширение северокорейского производства, интенсивность ракетных атак по украинским городам и объектам критической инфраструктуры может сохраняться значительно дольше, чем предполагалось ранее.

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