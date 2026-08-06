Погана новина для України: яку зброю отримала Росія у критичний момент

Росія дедалі активніше використовує військову допомогу Північної Кореї, щоб компенсувати нестачу власних балістичних ракет та посилити тиск на українську систему протиповітряної оборони. Такий висновок міститься в аналізі видання TWZ, яке попереджає про стрімке розширення ракетної співпраці між Москвою та Пхеньяном.

Ракети KN-23 та KN-24. Фото: з відкритих джерел

За даними української військової розвідки, КНДР вже передала Росії чергову партію із 40 балістичних ракет типів KN-23 та KN-24. У перспективі Кремль розраховує отримати до 120 боєприпасів, шість пускових установок, а також може розмістити на території Росії північнокорейський ракетний підрозділ. Передбачається, що його дислокують у Воронезькій області.

Аналітики зазначають, що самі собою північнокорейські ракети поки що становлять лише частину російського арсеналу. Однак куди більшу тривогу викликає те, що Москва фактично отримує доступ до додаткових виробничих потужностей КНДР. Це здатне суттєво продовжити можливості Росії щодо завдання масованих ударів.

Головною метою Кремля залишаються саме балістичні ракети, оскільки вважаються однією з найскладніших цілей для українських комплексів Patriot. Ситуацію посилює дефіцит ракет-перехоплювачів, що продовжується, який обмежує можливості української ППО.

Експерти наголошують, що Росія поки що не змогла різко збільшити випуск власних комплексів "Іскандер", тому допомога Пхеньяна стає стратегічно важливою. Якщо Москва продовжить фінансувати розширення північнокорейського виробництва, інтенсивність ракетних атак по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури може зберігатися значно довше, ніж передбачалося раніше.

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