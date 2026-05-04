Війна з Росією «Війна не закінчиться сама»: до якого кроку на Заході терміново закликали Україну
«Війна не закінчиться сама»: до якого кроку на Заході терміново закликали Україну

Джеймс Шерр попереджає: чекати на переговори безглуздо - Київ має позбавити Росію важелів впливу та посилити власну стійкість

4 травня 2026, 14:40
Кравцев Сергей

Україні необхідно відмовитися від стратегії очікування завершення війни та зосередитись на системному ослабленні можливостей противника. Про це в інтерв'ю виданню "Главком" заявив британський аналітик Джеймс Шерр, який представляє Естонський інститут зовнішньої політики.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За його словами, війна з Росією не має швидких рішень, а сподівання на швидкі переговори на Заході часто ґрунтуються на поверхневому розумінні причин конфлікту.

Шерр нагадав, що ще до повномасштабного вторгнення попереджав: навіть значних втрат не зупинять Володимира Путіна.

Експерт наголошує, що у західних країнах, особливо у США, ідея переговорів активно обговорювалася ще до початку бойових дій. Однак, на його думку, багато прихильників такого підходу недооцінюють глибину протистояння та мотивацію Кремля.

"Коли Путін зупиниться – невідомо. Але можна виходити з того, що поки він при владі, війна триватиме незалежно від ціни для самої Росії", — зазначив аналітик.

Шерр вважає, що ключове завдання України – не просто завершити війну, а позбавити Москву здатності досягати своїх військових та політичних цілей. Йдеться про комплексну стратегію, що включає зміцнення обороноздатності, розвиток економіки та підвищення внутрішньої стійкості держави.

На його думку, Київ має одночасно підтримувати військовий потенціал, стимулювати інновації та посилювати суспільну згуртованість. Такий підхід дозволить не лише протистояти поточним загрозам, а й закріпити роль України як важливого елементу безпеки у Європі.

Таким чином, аналітик пропонує розглядати війну не як процес, який можна швидко завершити переговорами, а як довгострокове протистояння, в якому вирішальну роль відіграє здатність держави адаптуватись та посилюватись під тиском.

Україна готується змінити переговорні позиції : що має відбутися влітку.




