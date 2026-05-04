Украина готовиться изменить переговорные позиции: что должно произойти летом

В случае усиления внешнего давления летом 2026 года решающую роль в формировании переговорных позиций Украины будет играть эффективность реформы Вооружённых сил. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Семь лет Зеленского. Какой план президента на войну, власть и выборы".

Переговоры. Фото: из открытых источников

По словам источника издания в окружении президента Украины Владимира Зеленского, в июне-июле 2026 года Киев ожидает очередную волну политико-дипломатического давления со стороны России и сил, которые, как утверждается, поддерживают её позицию. Цель таких действий, по оценке собеседника, может заключаться в попытке склонить Украину к сценарию завершения войны, выгодному Кремлю.

Источник отмечает, что речь может идти о комплексном давлении, как на дипломатическом уровне, так и через информационные и политические инструменты. При этом в Киеве рассматривают подобный период как потенциально один из наиболее напряжённых этапов в дальнейшей динамике конфликта.

В этом контексте особое значение придаётся внутренним изменениям в армии. Эффективность реформы Вооружённых сил, по словам собеседника, напрямую повлияет на способность Украины удерживать более сильные позиции в международных переговорах.

"Чем более результативной будет армейская реформа, тем устойчивее окажутся позиции Украины в дипломатическом поле в условиях возможного давления", — подчеркнул он.

Таким образом, в украинском руководстве фактически связывают военную трансформацию с политической устойчивостью государства в предстоящие периоды обострения.

В материале также отмечается, что стратегические решения 2026 года могут стать определяющими как для внутренней политической повестки Украины, так и для её внешнеполитических возможностей на фоне продолжающейся войны.

