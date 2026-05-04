Україна готується змінити переговорні позиції: що має статися влітку

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
У разі посилення зовнішнього тиску влітку 2026 року вирішальну роль у формуванні переговорних позицій України відіграватиме ефективність реформи Збройних сил. Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Сім років Зеленського. Який план президента на війну, владу та вибори".
Переговори. Фото: з відкритих джерел
За словами джерела видання в оточенні президента України Володимира Зеленського, у червні-липні 2026 року Київ очікує на чергову хвилю політико-дипломатичного тиску з боку Росії та сил, які, як стверджується, підтримують її позицію. Ціль таких дій, за оцінкою співрозмовника, може полягати в спробі схилити Україну до сценарію завершення війни, вигідному Кремлю.
Джерело зазначає, що йдеться про комплексний тиск, як на дипломатичному рівні, так і через інформаційні та політичні інструменти. При цьому в Києві розглядають подібний період як потенційно один із найбільш напружених етапів у подальшій динаміці конфлікту.
У цьому контексті особливе значення надається внутрішнім змінам армії. Ефективність реформи Збройних сил, за словами співрозмовника, безпосередньо вплине на здатність України утримувати сильніші позиції у міжнародних переговорах.
Таким чином, в українському керівництві фактично пов'язують військову трансформацію із політичною стійкістю держави у майбутні періоди загострення.
У матеріалі також зазначається, що стратегічні рішення 2026 року можуть стати визначальними як для внутрішнього політичного порядку денного України, так і для її зовнішньополітичних можливостей на тлі війни, що триває.
Читайте також на порталі "Коментарі" — "Вони довіряють Путіну": Зеленський розкритикував США за ігнорування ударів.