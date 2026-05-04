«Война не закончится сама»: к какому шагу на Западе срочно призвали Украину

Украине необходимо отказаться от стратегии ожидания завершения войны и сосредоточиться на системном ослаблении возможностей противника. Об этом в интервью изданию "Главком" заявил британский аналитик Джеймс Шерр, представляющий Эстонский институт внешней политики.

По его словам, война с Россией не имеет быстрых решений, а надежды на скорые переговоры на Западе часто базируются на поверхностном понимании причин конфликта.

Шерр напомнил, что ещё до полномасштабного вторжения предупреждал: даже значительные потери не остановят Владимира Путина.

Эксперт подчёркивает, что в западных странах, особенно в США, идея переговоров активно обсуждалась ещё до начала боевых действий. Однако, по его мнению, многие сторонники такого подхода недооценивают глубину противостояния и мотивацию Кремля.

"Когда Путин остановится – неизвестно. Но можно исходить из того, что пока он у власти, война будет продолжаться, независимо от цены для самой России", — отметил аналитик.

Шерр считает, что ключевая задача Украины – не просто завершить войну, а лишить Москву способности достигать своих военных и политических целей. Речь идёт о комплексной стратегии, включающей укрепление обороноспособности, развитие экономики и повышение внутренней устойчивости государства.

По его мнению, Киев должен одновременно поддерживать военный потенциал, стимулировать инновации и усиливать общественную сплочённость. Такой подход позволит не только противостоять текущим угрозам, но и закрепить роль Украины как важного элемента безопасности в Европе.

Таким образом, аналитик предлагает рассматривать войну не как процесс, который можно быстро завершить переговорами, а как долгосрочное противостояние, в котором решающую роль играет способность государства адаптироваться и усиливаться под давлением.

