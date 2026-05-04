«Война не закончится сама»: к какому шагу на Западе срочно призвали Украину

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украине необходимо отказаться от стратегии ожидания завершения войны и сосредоточиться на системном ослаблении возможностей противника. Об этом в интервью изданию "Главком" заявил британский аналитик Джеймс Шерр, представляющий Эстонский институт внешней политики.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
По его словам, война с Россией не имеет быстрых решений, а надежды на скорые переговоры на Западе часто базируются на поверхностном понимании причин конфликта.
Шерр напомнил, что ещё до полномасштабного вторжения предупреждал: даже значительные потери не остановят Владимира Путина.
Эксперт подчёркивает, что в западных странах, особенно в США, идея переговоров активно обсуждалась ещё до начала боевых действий. Однако, по его мнению, многие сторонники такого подхода недооценивают глубину противостояния и мотивацию Кремля.
Шерр считает, что ключевая задача Украины – не просто завершить войну, а лишить Москву способности достигать своих военных и политических целей. Речь идёт о комплексной стратегии, включающей укрепление обороноспособности, развитие экономики и повышение внутренней устойчивости государства.
По его мнению, Киев должен одновременно поддерживать военный потенциал, стимулировать инновации и усиливать общественную сплочённость. Такой подход позволит не только противостоять текущим угрозам, но и закрепить роль Украины как важного элемента безопасности в Европе.
Таким образом, аналитик предлагает рассматривать войну не как процесс, который можно быстро завершить переговорами, а как долгосрочное противостояние, в котором решающую роль играет способность государства адаптироваться и усиливаться под давлением.
Читайте также на портале "Комментарии" — Украина готовиться изменить переговорные позиции: что должно произойти летом.