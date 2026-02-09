Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський оприлюднив підсумки бойової роботи за січень, зазначивши, що українське військо успішно тримає стрій, попри спроби агресора використати погодні умови як зброю.

Війна на виснаження: ЗСУ скоротили переробку російської нафти на 19% за місяць

"У війні проти українців російська армія використовує своїх “перевірених” союзників – мороз і морок. Але ворогу не вдасться нас зламати", — наголосив Сирський.

Демографічна криза в армії окупанта

Протягом першого місяця року ЗСУ не лише стабілізували обстановку на фронті, а й завдали противнику критичних втрат, які він не встигає компенсувати. Загальні втрати ворога склали 31,7 тис. осіб, що на 9 тис. більше, ніж обсяги поповнення російських резервів за цей період.

Стратегія DeepStrike та удари по тилу

Окрему увагу в звіті приділено операціям у глибокому тилу ворога. Засобами DeepStrike було виконано 48 вогневих завдань по об'єктах нафтогазової галузі РФ.

"Внаслідок чого зменшена загальна переробка нафти в рф на 19%, або 53,4 млн тонн на рік", — зазначив Головнокомандувач.

Окрім економічного тиску, Сили оборони ефективно працювали в повітрі:

Ударні БпЛА виконали понад 300 тисяч спеціальних завдань.

Удари по аеродромах РФ дозволили на 5% зменшити застосування ворогом керованих авіабомб (КАБів).

Сили ППО, попри дефіцит засобів, знищили 21,7 тис. повітряних цілей та 21,6 тис. ворожих безпілотників.

Боєздатність та вдячність воїнам

Під час аналізу виконання завдань було розглянуто питання фортифікацій, комплектування військ та відбиття повітряних атак. Олександр Сирський підкреслив, що навіть на четвертому році повномасштабної війни ЗСУ продовжують ефективно скорочувати чисельність агресора.

"Щиро вдячний нашим воїнам за стійкість, професіоналізм та самовіддачу", — резюмував генерал.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що командир СБС Роберт "Мадяр" Бровді повідомляв, що у січні 2026 року російська окупаційна армія вдруге з початку повномасштабного вторгнення зазнала більших втрат у живій силі, ніж змогла поповнити.