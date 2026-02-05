Мадяр вразив результатом січня: втрати армії РФ перевищили поповнення

За підсумками січня 2026 року баланс особового складу російських окупаційних військ в Україні виявився від’ємним. Як повідомив командир угруповання Сил безпілотних систем із позивним "Мадяр", протягом місяця противник втратив більше військових, ніж залучив шляхом мобілізації та контрактування.

Мадяр про втрати армії рф

За наявними даними, у січні окупаційна армія РФ поповнилася приблизно на 22 тисячі осіб. Водночас підтверджені втрати противника, знищеного підрозділами безпілотних систем Сил оборони України, становили 30 618 військових. Таким чином, чистий "мінус" живої сили склав 8 618 осіб.

Підрозділи СБС забезпечили 9 381 підтверджене ураження живої сили противника, що становить кожного третього знищеного окупанта у січні. Це на 22% менше, ніж у грудні, коли пілоти СБС ліквідували рекордні 12 037 військових із загального показника 33 019. Зниження результативності пов’язують із несприятливими погодними умовами та певним спадом штурмової активності противника.

Водночас у січні підрозділи безпілотних систем завдали значних втрат і ворожій техніці. Зокрема, було уражено понад тисячу точок вильоту операторів БпЛА, знищено або пошкоджено більш як 1 400 одиниць обладнання дронів, 2 128 розвідувальних і ударних безпілотників, 478 артилерійських систем, 80 танків, 88 БМП і БТР, 44 одиниці РСЗВ та ЗРК, 27 радіолокаційних станцій і понад 1 700 одиниць логістичної техніки. Загальна кількість зафіксованих уражень перевищила 27,7 тисячі одиниць.

Протягом місяця угруповання СБС здійснило понад 140 тисяч бойових вильотів — у середньому близько 4,5 тисячі на добу. Середньодобові показники становили близько 303 знищених військових противника та майже 900 уражених цілей.

Водночас командування наголошує, що від’ємний баланс противника не є приводом для оптимізму, оскільки план мобілізації РФ на 2026 рік оцінюється у понад 400 тисяч осіб, і російська сторона, за наявними оцінками, здатна його виконати.

