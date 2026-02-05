Мадяр поразил результатом января: потери армии РФ превысили пополнение

По итогам января 2026 г. баланс личного состава российских оккупационных войск в Украине оказался отрицательным. Как сообщил командир группировки Сил беспилотных систем с позывным "Мадяром", в течение месяца противник потерял больше военных, чем привлек путём мобилизации и контрактирования.

Мадяр про потери армии рф

По имеющимся данным, в январе оккупационная армия РФ пополнилась примерно на 22 тысяч человек. В то же время, подтвержденные потери противника, уничтоженного подразделениями беспилотных систем Сил обороны Украины, составляли 30 618 военных. Таким образом, чистый "минус" живой силы составил 8618 человек.

Подразделения ССС обеспечили 9 381 подтвержденное поражение живой силы противника, составляющее каждого третьего уничтоженного оккупанта в январе. Это на 22% меньше, чем в декабре, когда пилоты СБС ликвидировали рекордные 12037 военных из общего показателя 33019. Снижение результативности связывают с неблагоприятными погодными условиями и определенным спадом штурмовой активности противника.

В то же время в январе подразделения беспилотных систем нанесли значительные потери и враждебной технике. В частности, было поражено более тысячи точек вылета операторов БпЛА, уничтожено или повреждено более 1 400 единиц оборудования дронов, 2 128 разведывательных и ударных беспилотников, 478 артиллерийских систем, 80 танков, 88 БМП и БТР, 44 единицы РСЗО7 и РСК7 единиц логистической техники Общее количество зафиксированных поражений превысило 27,7 тысяч единиц.

В течение месяца группировка СБС совершила более 140 тысяч боевых вылетов — в среднем около 4,5 тысяч в сутки. Среднесуточные показатели составили около 303 уничтоженных военных противника и около 900 пораженных целей.

В то же время командование отмечает, что отрицательный баланс противника не является поводом для оптимизма, поскольку план мобилизации РФ на 2026 год оценивается более чем в 400 тысяч человек, и российская сторона, по имеющимся оценкам, способна его выполнить.

