Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский обнародовал итоги боевой работы за январь, отметив, что украинское войско успешно держит строй, несмотря на попытки агрессора использовать погодные условия как оружие.

Война на истощение: ВСУ сократили переработку российской нефти на 19% в месяц

"В войне против украинцев российская армия использует своих проверенных союзников – мороз и мрак. Но врагу не удастся сломать нас", — подчеркнул Сырский.

Демографический кризис в армии оккупанта

В течение первого месяца года ВСУ не только стабилизировали обстановку на фронте, но и нанесли противнику критические потери, которые он не успевает компенсировать. Общие потери врага составили 31,7 тыс. человек, что на 9 тыс. больше, чем объем пополнения российских резервов за этот период.

Стратегия DeepStrike и удары по тылу

Отдельное внимание в отчете уделено операциям в глубоком тылу врага. Средствами DeepStrike было выполнено 48 огневых задач по объектам нефтегазовой отрасли РФ.

"В результате чего уменьшена общая переработка нефти в России на 19%, или 53,4 млн тонн в год", — отметил Главнокомандующий.

Кроме экономического давления, Силы обороны эффективно работали в воздухе:

Ударные БПЛА выполнили более 300 тысяч специальных задач.

Удары по аэродромам РФ позволили на 5% снизить применение врагом управляемых авиабомб (КАБов).

Силы ПВО, несмотря на дефицит средств, уничтожили 21,7 тыс. воздушных целей и 21,6 тыс. вражеских беспилотников.

Боеспособность и благодарность воинам

При анализе выполнения задач были рассмотрены вопросы фортификаций, комплектования войск и отражения воздушных атак. Александр Сырский подчеркнул, что даже на четвертом году полномасштабной войны ВСУ продолжают эффективно сокращать численность агрессора.

"Очень благодарен нашим воинам за стойкость, профессионализм и самоотдачу", — резюмировал генерал.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что командир СБС Роберт "Мадяр" Бровди сообщал, что в январе 2026 года российская оккупационная армия вторично с начала полномасштабного вторжения понесла большие потери в живой силе, чем смогла пополнить.