Війна на виснаження: історик попередив про найнебезпечніший сценарій для України

Російсько-українська війна за своїми історичними ознаками набула затяжного характеру, а найнебезпечніший сценарій може полягати у серйозному прориві російських військ, який здатний підірвати як стабільність фронту, так і внутрішню стійкість українського суспільства. Про це у коментарі УП заявив професор української історії Гарвардського університету Сергій Плохий.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За словами історика, війна фактично поставила крапку в епосі, яка почалася після холодної війни, зруйнувавши ілюзію "кінця історії" та безумовної перемоги ліберальної демократії. Оцінюючи перспективи 2026 року, Плохий зазначив, що ситуація багато в чому залежатиме від політичних процесів у США. З одного боку, при владі залишається Дональд Трамп, з іншого – можливі зміни у Конгресі після виборів.

"Я сподіваюся, що вибори скоригують ізоляційну позицію Сполучених Штатів. Імовірність цього я оцінюю як 60 на 40", — наголосив він.

Водночас професор наголосив на ключовій ролі Європи. На його думку, багато залежатиме від того, чи посилиться найближчого року процес європейської суверенізації і чи перетвориться він на реальні політичні рішення, а не лише на декларації.

Проте вирішальним чинником, вважає Плохий, залишається сама війна в Україні. Найгірший варіант розвитку подій – масштабний прорив армії РФ, на який, на його думку, робить ставку Володимир Путін. Такий успіх міг би посилити тиск не лише на фронті, а й усередині країни. Історик також зазначив, що втома від війни відчувається з обох боків лінії фронту – як в Україні, так і в Росії.

Окремо Плохий звернув увагу на інформаційне тло навколо можливих переговорів. Сам по собі він не є визначальним, однак у поєднанні з іншими факторами формує міжнародні очікування, які тією чи іншою мірою транслюються і на Кремль.

