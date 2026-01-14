Война на истощение: историк предупредил о самом опасном сценарии для Украины

Российско-украинская война по своим историческим признакам приобрела затяжной характер, а самый опасный сценарий может заключаться в серьёзном прорыве российских войск, который способен подорвать как стабильность фронта, так и внутреннюю устойчивость украинского общества. Об этом в комментарии "УП" заявил профессор украинской истории Гарвардского университета Сергей Плохий.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По словам историка, война фактически поставила точку в эпохе, начавшейся после холодной войны, разрушив иллюзию "конца истории" и безусловной победы либеральной демократии. Оценивая перспективы 2026 года, Плохий отметил, что ситуация будет во многом зависеть от политических процессов в США. С одной стороны, у власти остаётся Дональд Трамп, с другой – возможны изменения в Конгрессе после выборов.

"Я надеюсь, что выборы скорректируют изоляционистскую позицию Соединённых Штатов. Вероятность этого я оцениваю как 60 на 40", — отметил он.

В то же время профессор подчеркнул ключевую роль Европы. По его мнению, многое будет зависеть от того, усилится ли в ближайший год процесс европейской суверенизации и превратится ли он в реальные политические решения, а не только в декларации.

Однако решающим фактором, считает Плохий, остаётся сама война в Украине. Худший вариант развития событий – масштабный прорыв армии РФ, на который, по его мнению, и делает ставку Владимир Путин. Такой успех мог бы усилить давление не только на фронте, но и внутри страны. Историк также отметил, что усталость от войны ощущается по обе стороны линии фронта – как в Украине, так и в России.

Отдельно Плохий обратил внимание на информационный фон вокруг возможных переговоров. Сам по себе он не является определяющим, однако в сочетании с другими факторами формирует международные ожидания, которые в той или иной мере транслируются и на Кремль.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия усилила удары по энергетике Украины: какой план у Путина.