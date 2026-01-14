logo

Война с Россией Россия усилила удары по энергетике Украины: какой план у Путина
НОВОСТИ

Россия усилила удары по энергетике Украины: какой план у Путина

Массированные атаки оставляют миллионы без света и тепла, но не ломают сопротивление - Atlantic Council

14 января 2026, 12:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия развернула масштабную кампанию ударов по энергетической инфраструктуре Украины, стремясь использовать зимний период как инструмент давления на гражданское население. Об этом пишет Atlantic Council, анализируя последние атаки по украинским городам.

Россия усилила удары по энергетике Украины: какой план у Путина

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

13 января замминистра энергетики Украины Николай Колесник после очередного массированного обстрела подтвердил, что РФ действует "на полную мощность", пытаясь уничтожить энергосистему страны. По его словам, новая атака началась всего через пять дней после предыдущей и включала применение беспилотников и баллистических ракет.

Особенно сильный удар пришёлся по Киеву. Гендиректор "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что около 70% из примерно 3,5 млн жителей столицы во вторник остались без электроснабжения, а значительное число домов – без отопления на фоне морозной погоды. 

"Россияне пытаются обесточить город и вынудить людей выехать из Киева", — заявил он в комментарии Kyiv Independent.

Киев стал лишь одним из многих городов, где введены аварийные и плановые отключения электроэнергии, в отдельных районах длящиеся более суток. Под ударами оказались также объекты, обеспечивающие Одессу, Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы, Чернигов и другие крупные населённые пункты.

Аналитики напоминают, что Кремль уже использовал холодный сезон как оружие, начиная с осени 2022 года. Однако нынешние разрушения энергосистемы называют самыми серьёзными за всё время полномасштабной войны. На фоне отключений украинцы массово переходят на генераторы и альтернативные источники тепла.

Эксперты считают, что удары по гражданской инфраструктуре – одна из немногих стратегий, на которые сейчас делает ставку Владимир Путин на фоне отсутствия существенных успехов на фронте, где Россия, по оценкам, за 2025 год захватила менее 1% территории Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин этого ждет маниакально: какая скрытая цель Кремля ударов по энергетике Украине.




Источник: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/putin-is-weaponizing-winter-as-russia-tries-to-freeze-ukraine-into-submission/
