Росія посилила удари по енергетиці України: який план у Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія посилила удари по енергетиці України: який план у Путіна

Масовані атаки залишають мільйони без світла та тепла, але не ламають опір - Atlantic Council

14 січня 2026, 12:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія розгорнула масштабну кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі України, прагнучи використати зимовий період як інструмент тиску на громадянське населення. Про це пише Atlantic Council, аналізуючи останні атаки українськими містами.

Росія посилила удари по енергетиці України: який план у Путіна

Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел

13 січня заступник міністра енергетики України Микола Колесник після чергового обстрілу підтвердив, що РФ діє "на повну потужність", намагаючись знищити енергосистему країни. За його словами, нова атака почалася лише через п'ять днів після попередньої та включала застосування безпілотників та балістичних ракет.

Особливо сильний удар припав по Києву. Гендиректор "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що близько 70% із приблизно 3,5 млн. жителів столиці у вівторок залишилися без електропостачання, а значна кількість будинків – без опалення на тлі морозної погоди.

"Росіяни намагаються знеструмити місто і змусити людей виїхати з Києва", — заявив він у коментарі Kyiv Independent.

Київ став лише одним із багатьох міст, де введені аварійні та планові відключення електроенергії, що в окремих районах тривають більше доби. Під ударами опинилися також об'єкти, які забезпечують Одесу, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Суми, Чернігів та інші великі населені пункти.

Аналітики нагадують, що Кремль уже використав холодний сезон як зброю, починаючи з осені 2022 року. Проте нинішні руйнування енергосистеми називають найсерйознішими за весь час повномасштабної війни. На тлі відключень українці масово переходять на генератори та альтернативні джерела тепла.

Експерти вважають, що удари по цивільній інфраструктурі – одна з небагатьох стратегій, на які зараз робить ставку Володимир Путін на тлі відсутності суттєвих успіхів на фронті, де Росія за оцінками за 2025 рік захопила менше 1% території України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін на це чекає маніакально: яка прихована мета Кремля ударів по енергетиці Україні.




Джерело: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/putin-is-weaponizing-winter-as-russia-tries-to-freeze-ukraine-into-submission/
