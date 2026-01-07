logo_ukra

Війна може завершитися у першій половині року: нова заява Зеленського
Війна може завершитися у першій половині року: нова заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна може закінчитися під час головування Кіпру в Раді Європейського Союзу

7 січня 2026, 19:52
Маламура Сергій

Президент Володимир Зеленський припускає, що війна РФ проти України може закінчитися у першій половині 2026 року. 

Війна може завершитися у першій половині року: нова заява Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

За його словами, переговори з європейськими партнерами та США досягли нового рубежу. Під час виступу на церемонії відкриття головування Кіпру в Раді Європейського Союзу Зеленський заявив, що війна може завершитися під час каденції Кіпру, тобто впродовж першої половини року. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"Ми відзначаємо те, що перемовини досягли нового рубежу разом з нашими європейськими партнерами і, звісно, зі США і усіма учасниками Коаліції охочих. Ми розуміємо, що ця війна може завершитися ще під час вашого президентства", — наголосив Зеленський.

Разом з тим президент акцентував на необхідності посилення санкцій проти Росії та підтримки України.

"Новий пакет готується, багато кроків вживається, щоб завдати удари тіньовому флотові Росію, бо кожен долар, що втрачає Росія, вона втрачає як агресор", — додав президент.

Як повідомляв портал "Коментарі", український президент Володимир Зеленський не виключає нової зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом уже найближчим часом. За його словами, сторони можуть обговорити питання гарантій безпеки для України. Зеленський розповів, що раніше вже порушував питання гарантій безпеки на тривалий термін, але США тоді "взяли паузу". 

Як писало раніше видання "Коментарі", президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати мають значно ширший арсенал впливу на Росію, ніж лише дипломатія, і вони можуть застосувати нестандартні методи тиску, якщо мирні переговори зайдуть у глухий кут. Як приклад Зеленський запропонував США викрасти лідера Чечні Рамзана Кадирова для тиску на російського диктатора Володимира Путіна.



Джерело: https://interfax.com.ua/news/general/1134493.html?utm_source=telegram
