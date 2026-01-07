Війна може завершитися у першій половині року: нова заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський припускає, що війна РФ проти України може закінчитися у першій половині 2026 року.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

За його словами, переговори з європейськими партнерами та США досягли нового рубежу. Під час виступу на церемонії відкриття головування Кіпру в Раді Європейського Союзу Зеленський заявив, що війна може завершитися під час каденції Кіпру, тобто впродовж першої половини року. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми відзначаємо те, що перемовини досягли нового рубежу разом з нашими європейськими партнерами і, звісно, зі США і усіма учасниками Коаліції охочих. Ми розуміємо, що ця війна може завершитися ще під час вашого президентства", — наголосив Зеленський.

Разом з тим президент акцентував на необхідності посилення санкцій проти Росії та підтримки України.

"Новий пакет готується, багато кроків вживається, щоб завдати удари тіньовому флотові Росію, бо кожен долар, що втрачає Росія, вона втрачає як агресор", — додав президент.

