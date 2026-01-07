logo

Война может завершиться в первой половине года: новое заявление Зеленского
Война может завершиться в первой половине года: новое заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что война может закончиться во время председательства Кипра в Совете Европейского Союза

7 января 2026, 19:52
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Владимир Зеленский предполагает, что война РФ против Украины может завершиться в первой половине 2026 года.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

По его словам, переговоры с европейскими партнерами и США достигли нового рубежа. Выступая на церемонии открытия председательства Кипра в Совете Европейского Союза, Зеленский заявил, что война может завершиться во время каденции Кипра, то есть в течение первой половины года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы отмечаем, что переговоры достигли нового рубежа вместе с нашими европейскими партнерами и, конечно, со США и всеми участниками Коалиции желающих. Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства", — подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем, президент акцентировал на необходимости усиления санкций против России и поддержки Украины.

"Новый пакет готовится, много шагов предпринимается, чтобы нанести удар теневому флоту Россию, потому что каждый доллар, теряющий Россия, она теряет как агрессор", — добавил президент.

Как сообщал портал "Комментарии", украинский президент Владимир Зеленский не исключает новой встречи с американским лидером Дональдом Трампом в ближайшее время. По его словам, стороны могут обсудить вопросы гарантий безопасности Украины. Зеленский рассказал, что ранее уже поднимал вопрос гарантий безопасности на длительный срок, но США тогда "взяли паузу".

Как писало ранее издание "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Соединенных Штатов значительно более широкий арсенал влияния на Россию, чем только дипломатия, и они могут применить нестандартные методы давления, если мирные переговоры зайдут в тупик. В качестве примера Зеленский предложил США похитить лидера Чечни Рамзана Кадырова для давления на российского диктатора Владимира Путина.



Источник: https://interfax.com.ua/news/general/1134493.html?utm_source=telegram
