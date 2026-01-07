Война может завершиться в первой половине года: новое заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский предполагает, что война РФ против Украины может завершиться в первой половине 2026 года.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

По его словам, переговоры с европейскими партнерами и США достигли нового рубежа. Выступая на церемонии открытия председательства Кипра в Совете Европейского Союза, Зеленский заявил, что война может завершиться во время каденции Кипра, то есть в течение первой половины года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы отмечаем, что переговоры достигли нового рубежа вместе с нашими европейскими партнерами и, конечно, со США и всеми участниками Коалиции желающих. Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства", — подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем, президент акцентировал на необходимости усиления санкций против России и поддержки Украины.

"Новый пакет готовится, много шагов предпринимается, чтобы нанести удар теневому флоту Россию, потому что каждый доллар, теряющий Россия, она теряет как агрессор", — добавил президент.

