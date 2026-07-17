Війна кардинально зміниться: розкрито приголомшливий момент із призначенням автора "Павутини" у Міноборони

Призначення Євгенія Хмари виконувачем обов'язків міністра оборони може стати одним із найважливіших кадрових рішень у сфері безпеки за останній час. Таку думку висловив військовий експерт Олександр Мусієнко, коментуючи рішення президента Володимира Зеленського.

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За словами експерта, призначення Хмари дозволило знизити політичну напругу, яка виникла після відставки Михайла Федорова. Мусієнко наголосив, що новий керівник оборонного відомства має значний авторитет у військовому середовищі.

"Євгеній Хмара — легендарна постать. Він є одним зі співавторів спецоперації "Павутина", під час якої було завдано ударів по російській стратегічній авіації. Це людина, яка добре розуміє сучасну війну", – зазначив експерт.

Мусієнко звернув увагу, що наразі призначення потребує юридичного оформлення. За його словами, відповідно до чинного законодавства Хмару спочатку можуть призначити заступником міністра оборони, після чого він офіційно виконуватиме обов'язки керівника відомства.

"Такий механізм відповідає законодавству, адже йдеться саме про тимчасове виконання обов'язків", – пояснив він.

Втім, після завершення парламентських канікул Верховній Раді доведеться визначитися з остаточним механізмом призначення міністра оборони. На думку Мусієнка, існує два можливих варіанти розвитку подій.

Перший передбачає внесення змін до законодавства, які дозволять військовослужбовцям очолювати Міністерство оборони під час воєнного стану як виняток. Другий варіант — звільнення Хмари з військової служби для отримання статусу цивільної особи.

"Я думаю, що більш імовірним є саме внесення змін до закону", – припустив експерт.

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