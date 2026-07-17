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Война кардинально изменится: раскрыт впечатляющий момент с назначением автора "Паутины" в Минобороны

Эксперт считает, что назначение Евгения Хмары исполняющим обязанности министра обороны является стратегическим решением, требующим урегулирования юридических вопросов

17 июля 2026, 14:25
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Клименко Елена

Назначение Евгения Облака исполняющим обязанности министра обороны может стать одним из важнейших кадровых решений в сфере безопасности за последнее время. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Мусиенко, комментируя решение президента Владимира Зеленского.

Война кардинально изменится: раскрыт впечатляющий момент с назначением автора "Паутины" в Минобороны

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, назначение Облака позволило снизить политическое напряжение, возникшее после отставки Михаила Федорова. Мусиенко подчеркнул, что новый руководитель оборонного ведомства имеет значительный авторитет в военной среде.

"Евгений Хмара — легендарная фигура. Он является одним из соавторов спецоперации "Паутина", во время которой были нанесены удары по российской стратегической авиации. Это человек, хорошо понимающий современную войну", – отметил эксперт.

Мусиенко обратил внимание, что назначение сейчас требует юридического оформления. По его словам, согласно действующему законодательству Хмару сначала могут назначить заместителем министра обороны, после чего он будет официально исполнять обязанности руководителя ведомства.

"Такой механизм отвечает законодательству, ведь речь идет именно о временном исполнении обязанностей", – объяснил он.

Впрочем, по завершении парламентских каникул Верховной Раде придется определиться с окончательным механизмом назначения министра обороны. По мнению Мусиенко, существует два возможных варианта развития событий.

Первый предусматривает внесение изменений в законодательство, позволяющее военнослужащим возглавлять Министерство обороны во время военного положения в виде исключения. Второй вариант – увольнение Облака с военной службы для получения статуса гражданского лица.

"Я думаю, что более вероятным является именно внесение изменений в закон", — предположил эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что украинская атака на военный аэродром Энгельс в Саратовской области России могла существенно повлиять на способность РФ совершать массированные ракетные удары по Украине. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.



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