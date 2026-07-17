Україна остаточно позбавляє РФ головного інструменту терору: ця подія стала фіаско Путіна

Українська атака на військовий аеродром Енгельс у Саратовській області Росії могла суттєво вплинути на здатність РФ здійснювати масовані ракетні удари по Україні. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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За його словами, Енгельс сьогодні є головною базою російської стратегічної авіації, звідки регулярно вилітають бомбардувальники Ту-95МС і Ту-22М3, що запускають крилаті ракети Х-101, Х-555 та Х-22 по українських містах.

"Це фактично основна база дальньої стратегічної авіації Росії. Поруч розташована велика кількість військових об'єктів, складів і логістичної інфраструктури, яка забезпечує бойову роботу ракетоносців", – пояснив Світан.

Експерт звернув увагу, що неподалік аеродрому знаходяться масштабні сховища авіаційного пального, заховані у спеціальних підземних сховищах. Саме звідти забезпечуються паливом літаки, які беруть участь у ракетних атаках проти України.

За словами Світана, не менш важливими цілями є аеродромне обладнання, склади боєприпасів та інженерні служби, які готують ракети до бойового застосування.

"Якщо вдається уразити такі об'єкти, це одразу обмежує можливості російської авіації виконувати бойові завдання", – зазначив він.

Експерт також звернув увагу, що останнім часом Росія перекинула до Енгельса частину тактичної авіації, яку раніше було відведено із ближчих до України аеродромів через загрозу українських ударів.

На думку Світана, нинішня атака мала ще одну важливу мету — не допустити зльоту стратегічних бомбардувальників у момент підготовки чергового комбінованого удару по Україні.

"Ту-22М3 змогли піднятися в повітря і випустити ракети Х-22. Але якби злетіли ще й Ту-95 із Х-101, Росія могла б застосувати вже не кілька, а десятки крилатих ракет", – наголосив експерт.

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