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Украина окончательно лишает РФ главного инструмента террора: это событие стало фиаско Путина

Атака на российский аэродром Энгельс могла не только ограничить работу стратегической авиации РФ, но и предотвратить более масштабный ракетный удар по Украине

17 июля 2026, 14:00
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Клименко Елена

Украинская атака на военный аэродром Энгельс в Саратовской области России могла существенно повлиять на способность РФ совершать массированные ракетные удары по Украине. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Украина окончательно лишает РФ главного инструмента террора: это событие стало фиаско Путина

Фото: из открытых источников

По его словам, Энгельс сегодня является главной базой российской стратегической авиации, откуда регулярно вылетают бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, запускающие крылатые ракеты Х-101, Х-555 и Х-22 по украинским городам.

Это фактически основная база дальней стратегической авиации России. Рядом находится большое количество военных объектов, складов и логистической инфраструктуры, которая обеспечивает боевую работу ракетоносцев", – пояснил Свитан.

Эксперт обратил внимание, что недалеко от аэродрома находятся масштабные хранилища авиационного горючего, спрятанные в специальных подземных хранилищах. Именно оттуда снабжаются топливом самолеты, участвующие в ракетных атаках против Украины.

По словам Свитана, не менее важными целями являются аэродромное оборудование, склады боеприпасов и инженерные службы, которые готовят ракеты к боевому применению.

"Если удается поразить такие объекты, это сразу ограничивает возможности российской авиации выполнять боевые задачи", — отметил он.

Эксперт также обратил внимание, что в последнее время Россия перебросила в Энгельс часть тактической авиации, которая раньше была отведена с ближайших к Украине аэродромов из-за угрозы украинских ударов.

По мнению Свитана, нынешняя атака преследовала еще одну важную цель — не допустить взлета стратегических бомбардировщиков в момент подготовки очередного комбинированного удара по Украине.

"Ту-22М3 смогли подняться в воздух и выпустить ракеты Х-22. Но если бы взлетели еще и Ту-95 из Х-101, Россия могла бы применить уже не несколько, а десятки крылатых ракет", – подчеркнул эксперт.

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