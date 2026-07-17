Украина окончательно лишает РФ главного инструмента террора: это событие стало фиаско Путина

Украинская атака на военный аэродром Энгельс в Саратовской области России могла существенно повлиять на способность РФ совершать массированные ракетные удары по Украине. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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По его словам, Энгельс сегодня является главной базой российской стратегической авиации, откуда регулярно вылетают бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, запускающие крылатые ракеты Х-101, Х-555 и Х-22 по украинским городам.

Это фактически основная база дальней стратегической авиации России. Рядом находится большое количество военных объектов, складов и логистической инфраструктуры, которая обеспечивает боевую работу ракетоносцев", – пояснил Свитан.

Эксперт обратил внимание, что недалеко от аэродрома находятся масштабные хранилища авиационного горючего, спрятанные в специальных подземных хранилищах. Именно оттуда снабжаются топливом самолеты, участвующие в ракетных атаках против Украины.

По словам Свитана, не менее важными целями являются аэродромное оборудование, склады боеприпасов и инженерные службы, которые готовят ракеты к боевому применению.

"Если удается поразить такие объекты, это сразу ограничивает возможности российской авиации выполнять боевые задачи", — отметил он.

Эксперт также обратил внимание, что в последнее время Россия перебросила в Энгельс часть тактической авиации, которая раньше была отведена с ближайших к Украине аэродромов из-за угрозы украинских ударов.

По мнению Свитана, нынешняя атака преследовала еще одну важную цель — не допустить взлета стратегических бомбардировщиков в момент подготовки очередного комбинированного удара по Украине.

"Ту-22М3 смогли подняться в воздух и выпустить ракеты Х-22. Но если бы взлетели еще и Ту-95 из Х-101, Россия могла бы применить уже не несколько, а десятки крылатых ракет", – подчеркнул эксперт.

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