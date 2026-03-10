“Війна і Зеленський надовго”: Арестович шокував новим прогнозом по Україні

На тлі загострення ситуації на Близькому Сході колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зробив новий прогноз по війні в Україні.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

За його словами, Україні не дадуть програти у воєнному відношенні. Але й Росії не дозволять зазнати остаточної поразки.

“Україну продовжуватимуть підтримувати грошима, озброєнням та розвідданими. Україна продовжуватиме і посилюватиме мобілізацію стільки й так, як потрібно. Завдання нового міністра оборони Федорова — навести лад в армії та управлінні військовими ресурсами, що також має полегшити мобілізацію та проблему СЗЧ”, — пояснив Арестович.

Стратегічно, за його словами, ситуація в Україні залишається незмінною — як воювали, так і воюватимуть. Переговори, швидше за все, продовжуватимуться. Але ймовірність їхнього успіху невелика, пояснив Арестович.

Колишній радник ОП зазначає, що рішення, як і раніше, прийматиметься на полі бою. І ніхто не знає, в який бік піде ситуація.

“Росія може за півтора-два роки зруйнувати Запоріжжя, навіть спробувати захопити всю Донецьку область, потріпати Харків, але після цих “перемог” також може сильно надірватися. Це не буде остаточний розгром, але сильне ослаблення — цілком імовірно. Війна надовго. Зеленська надовго”, — зазначив Арестович.

Закінчиться війна на умовах, вигідних Штатам – у вигляді компромісу між табором глобалістів та республіканців, підсумував він.

