“Війна і Зеленський надовго”: Арестович шокував новим прогнозом по Україні

Кречмаровская Наталия
На тлі загострення ситуації на Близькому Сході колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зробив новий прогноз по війні в Україні.
Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"
За його словами, Україні не дадуть програти у воєнному відношенні. Але й Росії не дозволять зазнати остаточної поразки.
Стратегічно, за його словами, ситуація в Україні залишається незмінною — як воювали, так і воюватимуть. Переговори, швидше за все, продовжуватимуться. Але ймовірність їхнього успіху невелика, пояснив Арестович.
Колишній радник ОП зазначає, що рішення, як і раніше, прийматиметься на полі бою. І ніхто не знає, в який бік піде ситуація.
Закінчиться війна на умовах, вигідних Штатам – у вигляді компромісу між табором глобалістів та республіканців, підсумував він.
