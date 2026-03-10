"Война и Зеленский надолго": Арестович шокировал новым прогнозом по Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке бывший советник офиса президента Алексей Арестович сделал новый прогноз по войне в Украине.
Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"
По его словам, Украине не дадут проиграть в военном отношении. Но и России не позволят потерпеть окончательное поражение.
Стратегически, по его словам, ситуация в Украине остается неизменной – как воевали, так и будут воевать. Переговоры, скорее всего, будут продолжаться. Но вероятность их успеха невелика, объяснил Арестович.
Бывший советник ОП отмечает, что решение по-прежнему будет приниматься на поле боя. И никто не знает, в какую сторону пойдет ситуация.
Закончится война на условиях, выгодных Штатам – посредством компромисса между лагерем глобалистов и республиканцев, подытожил он.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Алексей Арестович предупреждал об ужасной цене продолжения войны для Украины. По его словам, Украина может нанести поражение РФ, однако цена будет ужасающей.