Война с Россией "Война и Зеленский надолго": Арестович шокировал новым прогнозом по Украине
"Война и Зеленский надолго": Арестович шокировал новым прогнозом по Украине

Бывший советник ОП Арестович рассказал, сколько еще будет продолжаться война в Украине

10 марта 2026, 20:17
Автор:
Кречмаровская Наталия

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке бывший советник офиса президента Алексей Арестович сделал новый прогноз по войне в Украине.

"Война и Зеленский надолго": Арестович шокировал новым прогнозом по Украине

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

По его словам, Украине не дадут проиграть в военном отношении. Но и России не позволят потерпеть окончательное поражение.

"Украину будут продолжать поддерживать деньгами, вооружением и разведданными. Украина будет продолжать и усиливать мобилизацию столько и так, как нужно. Задача нового министра обороны Федорова — навести порядок в армии и управлении военными ресурсами, что также должно облегчить мобилизацию и проблему СЗЧ", — пояснил он.

Стратегически, по его словам, ситуация в Украине остается неизменной – как воевали, так и будут воевать. Переговоры, скорее всего, будут продолжаться. Но вероятность их успеха невелика, объяснил Арестович.

Бывший советник ОП отмечает, что решение по-прежнему будет приниматься на поле боя. И никто не знает, в какую сторону пойдет ситуация.

"Россия может за полтора-два года разрушить Запорожье, даже попытаться захватить всю Донецкую область, потрепать Харьков, но после этих "побед" также может сильно надорваться. Это не будет окончательный разгром, но сильное ослабление вполне вероятно. Война надолго. Зеленская надолго", — отметил Арестович.

Закончится война на условиях, выгодных Штатам – посредством компромисса между лагерем глобалистов и республиканцев, подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Алексей Арестович предупреждал об ужасной цене продолжения войны для Украины. По его словам, Украина может нанести поражение РФ, однако цена будет ужасающей.




