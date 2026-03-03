Росія може розвалитися, але ціна для України буде жахливою: Арестович шокував новим прогнозом по війні

Рубрики
Кречмаровская Наталия
РФ пішла у спадний тренд, разом зі своїм Глобальним Півднем. І цей тренд триватиме не менше трьох років, розповів колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.
Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"
За його словами, Україна може завдати поразки РФ, однак ціна питання:
ще тисяч двісті загиблих,
зруйновані Запоріжжя та лівий берег Дніпра,
зруйнована та захоплена росіянами Донецька область, ще більш скалічений Харків,
можливо, інфраструктурна катастрофа (водопостачання, каналізація, тепло).
За його словами, постає питання: “Ви особисто готові платити таку ціну за перспективу російської поразки?”. Він запевнив, що готовий.
Альтернативна гілка, за його словами:
- віддати Донецьку область і заїхати у смугу внутрішньої невизначеності у готовності до можливого внутрішнього хаосу та другої війни з РФ через кілька років.
Зовсім малоймовірна, але можлива гілка:
- віддати Донецьку, зосередиться на внутрішньому розвитку України та закріпленні нейтрального статусу.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Олексій Арестович розповів про досягнення та провали у війні за ці чотири роки. За його словами, головним провалом війни обох сторін стало те, що у фокусі уваги був і залишається Захід. При цьому, за його словами, зрештою, і Росія, і Україна значною мірою виконали свої завдання у війні.