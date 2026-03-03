Росія може розвалитися, але ціна для України буде жахливою: Арестович шокував новим прогнозом по війні

РФ пішла у спадний тренд, разом зі своїм Глобальним Півднем. І цей тренд триватиме не менше трьох років, розповів колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

За його словами, Україна може завдати поразки РФ, однак ціна питання:

ще тисяч двісті загиблих,

зруйновані Запоріжжя та лівий берег Дніпра,

зруйнована та захоплена росіянами Донецька область, ще більш скалічений Харків,

можливо, інфраструктурна катастрофа (водопостачання, каналізація, тепло).

“Але в результаті, Москва надривається і в ній починаються історичні погані (для них) процеси, дуже схожі на Смутні часи. Якщо вона ще й залізе до Балтійської війни (що не виключено), то процеси масштабуються — аж до розвалу РФ”, — пояснив він.

За його словами, постає питання: “Ви особисто готові платити таку ціну за перспективу російської поразки?”. Він запевнив, що готовий.

Альтернативна гілка, за його словами:

- віддати Донецьку область і заїхати у смугу внутрішньої невизначеності у готовності до можливого внутрішнього хаосу та другої війни з РФ через кілька років.

Зовсім малоймовірна, але можлива гілка:

- віддати Донецьку, зосередиться на внутрішньому розвитку України та закріпленні нейтрального статусу.

“Але важливо – ваше персональне внутрішнє рішення”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Олексій Арестович розповів про досягнення та провали у війні за ці чотири роки. За його словами, головним провалом війни обох сторін стало те, що у фокусі уваги був і залишається Захід. При цьому, за його словами, зрештою, і Росія, і Україна значною мірою виконали свої завдання у війні.