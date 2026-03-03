logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія може розвалитися, але ціна для України буде жахливою: Арестович шокував новим прогнозом по війні
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія може розвалитися, але ціна для України буде жахливою: Арестович шокував новим прогнозом по війні

Колишній радник Офісу Президента Арестович про варіанти вибору для України

3 березня 2026, 17:44
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

РФ пішла у спадний тренд, разом зі своїм Глобальним Півднем. І цей тренд триватиме не менше трьох років, розповів колишній радник Офісу президента Олексій Арестович. 

Росія може розвалитися, але ціна для України буде жахливою: Арестович шокував новим прогнозом по війні

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

За його словами, Україна може завдати поразки РФ, однак ціна питання:

  • ще тисяч двісті загиблих,

  • зруйновані Запоріжжя та лівий берег Дніпра,

  • зруйнована та захоплена росіянами Донецька область, ще більш скалічений Харків,

  • можливо, інфраструктурна катастрофа (водопостачання, каналізація, тепло).

“Але в результаті, Москва надривається і в ній починаються історичні погані (для них) процеси, дуже схожі на Смутні часи. Якщо вона ще й залізе до Балтійської війни (що не виключено), то процеси масштабуються — аж до розвалу РФ”, — пояснив він. 

За його словами, постає питання: “Ви особисто готові платити таку ціну за перспективу російської поразки?”. Він запевнив, що готовий. 

Альтернативна гілка, за його словами: 

- віддати Донецьку область і заїхати у смугу внутрішньої невизначеності у готовності до можливого внутрішнього хаосу та другої війни з РФ через кілька років.

Зовсім малоймовірна, але можлива гілка:

- віддати Донецьку, зосередиться на внутрішньому розвитку України та закріпленні нейтрального статусу.

“Але важливо – ваше персональне внутрішнє рішення”, — підсумував він. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Олексій Арестович розповів про досягнення та провали у війні за ці чотири роки. За його словами, головним провалом війни обох сторін стало те, що у фокусі уваги був і залишається Захід. При цьому, за його словами, зрештою, і Росія, і Україна значною мірою виконали свої завдання у війні.



Джерело: https://t.me/O_Arestovich_official/7940
