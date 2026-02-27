Арестович шокував: хто насправді винен у провалі України у війні

В четверті роковин від початку повномасштабної військової РФ не тільки згадували про страшний день у 2022 році, а й аналізували прорахунки.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович розповів про досягнення та провали у війні за ці чотири роки. За його словами, головним провалом війни обох сторін стало те, що у фокусі уваги був і залишається Захід.

“І Україна, і Росія онтологічно несамостійні. Для Заходу це інструменти, що сточуються у боротьбі. Логіка Заходу проста: Україна стримує Росію, Росія – Китай. Як свого часу для Росії так звані “Л/ДНР” відігравали роль інструменту щодо України, так і Україна для Заходу виконує аналогічну роль щодо Росії, а Росія – щодо Китаю”, — зауважив Арестович.

За його словами, ніколи не було питання про військовий розгром Росії, як і про захоплення всієї України з боку РФ.

“Насправді в України ніколи не стояло завдання військового розгрому Росії — насамперед тому, що для цього Україна не має необхідних ресурсів. Позиція України збігалася з позицією Заходу: зробити війну для Росії стратегічним глухим кутом і потім домовитися на максимально прийнятних умовах. Переломним міг стати літній контрнаступ 2023 року”, — пояснив він.

Колишній радник ОП пояснив, що контрнаступ мав розпочатися навесні, проте партнери призупинили допомогу Україні приблизно на два з половиною місяці. Паралельно робилися спроби умовити Путіна не входити до зимової кампанії, тим самим даючи час підготуватися, зазначив він.

Для ослаблення Росії і було здійснено літній контрнаступ — відповідальність за його провал, пояснив Арестович, насамперед лежить на адміністрації Байдена

“Президент України, своєю чергою, був стурбований боротьбою з політичними конкурентами. Він посилював позиції Сирського для подальшої заміни Залужного. У Залужного забрали третину сухопутних сил. Їх передали під його керівництво Сирського для операції з відвойовування Бахмута. В результаті це унеможливило успіх контрнаступу на півдні. І відповідальність за це вже лежить на самому Зеленському”, — зазначив Арестович.

За його словами, зрештою, і Росія, і Україна значною мірою виконали свої завдання у війні.

“Подальше продовження війни для сторін означає лише продовження ролі інструментів, що сточуються у процесі боротьби”, — підсумував Арестович.

