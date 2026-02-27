Арестович шокировал: кто действительно виноват в провале Украины в войне

В четвертую годовщину с начала полномасштабной военной РФ не только упоминали о страшном дне в 2022 году, но и анализировали провалы.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о достижениях и провалах в войне за эти четыре года. По его словам, главным провалом войны обеих сторон стало то, что в фокусе внимания был и остается Запад.

"И Украина, и Россия онтологически несамостоятельны. Для Запада это инструменты, которые идут в борьбе. Логика Запада проста: Украина сдерживает Россию, Россия — Китай. Как в свое время для России так называемые "Л/ДНР" играли роль инструмента в отношении Украины, так и Украина для Запада выполняет аналогичную роль в отношении России, а Россия – в отношении Китая”, — отметил Арестович.

По его словам, никогда не было вопроса о военном разгроме России, как и о захвате всей Украины со стороны РФ.

"На самом деле у Украины никогда не стояла задача военного разгрома России — прежде всего потому, что для этого Украина не имеет необходимых ресурсов. Позиция Украины совпадала с позицией Запада: сделать войну для России стратегическим тупиком и затем договориться на максимально приемлемых условиях. Переломным могло стать летнее контрнаступление 2023 года”, — пояснил он.

Бывший советник ОП объяснил, что контрнаступление должно было начаться весной, однако партнеры приостановили помощь Украине примерно на два с половиной месяца. Параллельно предпринимались попытки уговорить Путина не входить в зимнюю кампанию, тем самым давая время подготовиться, отметил он.

Для ослабления России и было совершено летнее контрнаступление — ответственность за его провал, пояснил Арестович, прежде всего, лежит на администрации Байдена.

"Президент Украины, в свою очередь, был обеспокоен борьбой с политическими конкурентами. Он усиливал позиции Сырского для дальнейшей замены Залужного. У Залужного забрали треть сухопутных сил. Их передали под его руководство Сырского для операции по отвоеванию Бахмута. В результате это сделало невозможным успех контрнаступления на юге. И ответственность за это уже лежит на самом Зеленском”, — отметил Арестович.

По его словам, в конце концов и Россия, и Украина в значительной степени выполнили свои задачи в войне.

"Дальнейшее продолжение войны для сторон означает лишь продолжение роли инструментов, которые идут в процессе борьбы", — подытожил Арестович.

