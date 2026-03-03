Россия может развалиться, но цена для Украины будет ужасной: Арестович шокировал новым прогнозом по войне

РФ пошла в нисходящий тренд, вместе со своим Глобальным Югом. И этот тренд будет длиться не менее трех лет, рассказал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

По его словам, Украина может нанести поражение РФ, однако цена вопроса:

еще тысяч двести погибших,

разрушены Запорожье и левый берег Днепра,

разрушена и захвачена россиянами Донецкая область, еще более искалечен Харьков,

возможно, инфраструктурная катастрофа (водоснабжение, канализация, тепло).

"Но в результате Москва надрывается и в ней начинаются исторические плохие (для них) процессы, очень похожие на Смутное время. Если она еще и залезет до Балтийской войны (что не исключено), то процессы масштабируются — вплоть до развала РФ", — пояснил он.

По его словам, возникает вопрос: "Вы лично готовы платить такую цену за перспективу российского поражения?". Он заверил, что готов.

Альтернативная ветвь, по его словам:

- отдать Донецкую область и заехать в полосу внутренней неопределенности в готовности к возможному внутреннему хаосу и второй войне с РФ через несколько лет.

Совершенно маловероятная, но возможная ветвь:

- отдать Донецку, сосредоточиться на внутреннем развитии и закреплении нейтрального статуса.

"Но важно — ваше персональное внутреннее решение", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Алексей Арестович рассказал о достижениях и провалах в войне за эти четыре года. По его словам, главным провалом войны обеих сторон стало то, что в фокусе внимания был и остается Запад. При этом, по его словам, в конце концов и Россия, и Украина в значительной степени выполнили свои задачи в войне.