logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.45

EUR/UAH

50.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия может развалиться, но цена для Украины будет ужасной: Арестович шокировал новым прогнозом по войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия может развалиться, но цена для Украины будет ужасной: Арестович шокировал новым прогнозом по войне

Бывший советник Офиса Президента Арестович о вариантах выбора для Украины

3 марта 2026, 17:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

РФ пошла в нисходящий тренд, вместе со своим Глобальным Югом. И этот тренд будет длиться не менее трех лет, рассказал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

Россия может развалиться, но цена для Украины будет ужасной: Арестович шокировал новым прогнозом по войне

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

По его словам, Украина может нанести поражение РФ, однако цена вопроса:

  • еще тысяч двести погибших,

  • разрушены Запорожье и левый берег Днепра,

  • разрушена и захвачена россиянами Донецкая область, еще более искалечен Харьков,

  • возможно, инфраструктурная катастрофа (водоснабжение, канализация, тепло).

"Но в результате Москва надрывается и в ней начинаются исторические плохие (для них) процессы, очень похожие на Смутное время. Если она еще и залезет до Балтийской войны (что не исключено), то процессы масштабируются — вплоть до развала РФ", — пояснил он.

По его словам, возникает вопрос: "Вы лично готовы платить такую цену за перспективу российского поражения?". Он заверил, что готов.

Альтернативная ветвь, по его словам:

- отдать Донецкую область и заехать в полосу внутренней неопределенности в готовности к возможному внутреннему хаосу и второй войне с РФ через несколько лет.

Совершенно маловероятная, но возможная ветвь:

- отдать Донецку, сосредоточиться на внутреннем развитии и закреплении нейтрального статуса.

"Но важно — ваше персональное внутреннее решение", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Алексей Арестович рассказал о достижениях и провалах в войне за эти четыре года. По его словам, главным провалом войны обеих сторон стало то, что в фокусе внимания был и остается Запад. При этом, по его словам, в конце концов и Россия, и Украина в значительной степени выполнили свои задачи в войне.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/O_Arestovich_official/7940
Теги:

Новости

Все новости