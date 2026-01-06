Війна дронів у цифрах: Україна зрівнялася з мобілізацією РФ

Минулий грудень став переломним місяцем для підрозділів безпілотних систем Сил оборони України. Уперше за час повномасштабної війни дронові підрозділи знешкодили приблизно таку ж кількість військовослужбовців армії РФ, скільки Росія мобілізувала за один місяць.

Результати роботи безпілотних систем в Україні

За підтвердженими відео даними, ворог втратив понад 33 тисячі осіб. У військовому командуванні наголошують, що йдеться виключно про задокументовані випадки, тоді як реальні втрати окупаційних сил є значно вищими.

Командування Сил оборони відзначає стрімке зростання ефективності підрозділів безпілотних систем та постійне збільшення показників бойової роботи. Минулорічний період називають роком масштабного ривка, коли безпілотна складова у Збройних силах України суттєво посилилася як у кількісному, так і в якісному вимірі.

На 2026 рік уже сплановано подальше нарощення спроможностей підрозділів БпС. Це питання обговорювалося під час наради з командирами провідних дронових формувань Сил оборони, де акцент зробили на розвитку, масштабуванні та підвищенні автономності таких підрозділів.

Водночас українська військова розвідка фіксує, що Росія також активно готується до війни безпілотників. Окупанти пішли шляхом України та створили окремі війська безпілотних систем, чисельність яких уже сягає близько 80 тисяч військовослужбовців. У 2026 році ці сили планують розширити удвічі — до 165,5 тисяч, а до 2030 року — майже до 210 тисяч осіб.

У Силах оборони наголошують: протистояння дедалі більше переходить у площину війни технологій, де дрони відіграють ключову роль, і Україна не має наміру зупинятися.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Литві розпочали перевірку щодо російського політемігранта Леоніда Волкова після його висловлювань про нібито "загибель" командира Російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна. Департамент міграції звернувся до спецслужб із проханням оцінити, чи не становлять заяви Волкова загрозу національній безпеці країни.