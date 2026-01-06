logo

BTC/USD

92014

ETH/USD

3219.11

USD/UAH

42.56

EUR/UAH

49.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Война дронов в цифрах: Украина сравнялась с мобилизацией РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Война дронов в цифрах: Украина сравнялась с мобилизацией РФ

Подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины за месяц обезвредили столько окупантов, сколько Россия смогла призвать за тот же период

6 января 2026, 20:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Минувший декабрь стал переломным месяцем для подразделений беспилотных систем Сил обороны Украины. Впервые за время полномасштабной войны дроновые подразделения обезвредили примерно такое же количество военнослужащих армии РФ, сколько Россия мобилизовала за один месяц.

Война дронов в цифрах: Украина сравнялась с мобилизацией РФ

Результаты работы беспилотных систем в Украине

По подтвержденным видео данным, враг потерял более 33 тысяч человек. В военном командовании отмечают, что речь идет исключительно о задокументированных случаях, тогда как реальные потери оккупационных сил значительно выше.

Командование сил обороны отмечает стремительный рост эффективности подразделений беспилотных систем и постоянное увеличение показателей боевой работы. Прошедший год называют годом масштабного рывка, когда беспилотная составляющая в Вооруженных силах Украины существенно усилилась как в количественном, так и в качественном измерении.

К 2026 году уже спланировано дальнейшее наращивание способностей подразделений БПС. Этот вопрос обсуждался на совещании с командирами ведущих дроновых формирований Сил обороны, где акцент сделали на развитии, масштабировании и повышении автономности таких подразделений.

В то же время, украинская военная разведка фиксирует, что Россия также активно готовится к войне беспилотников. Оккупанты пошли по пути Украины и создали отдельные войска беспилотных систем, численность которых уже достигает около 80 тысяч военнослужащих. В 2026 году эти силы планируют расширить вдвое — до 165,5 тысячи, а к 2030 году — почти до 210 тысяч человек.

В Силах обороны отмечают: противостояние все больше переходит в плоскость войны технологий, где дроны играют ключевую роль, и Украина не намерена останавливаться.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Литве начали проверку в отношении российского политэмигранта Леонида Волкова после его высказываний о якобы "гибели" командира Российского добровольческого корпуса Дениса Капустина. Департамент миграции обратился в спецслужбы с просьбой оценить, не представляют ли заявления Волкова угрозу национальной безопасности страны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/33475
Теги:

Новости

Все новости