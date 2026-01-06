Война дронов в цифрах: Украина сравнялась с мобилизацией РФ

Минувший декабрь стал переломным месяцем для подразделений беспилотных систем Сил обороны Украины. Впервые за время полномасштабной войны дроновые подразделения обезвредили примерно такое же количество военнослужащих армии РФ, сколько Россия мобилизовала за один месяц.

Результаты работы беспилотных систем в Украине

По подтвержденным видео данным, враг потерял более 33 тысяч человек. В военном командовании отмечают, что речь идет исключительно о задокументированных случаях, тогда как реальные потери оккупационных сил значительно выше.

Командование сил обороны отмечает стремительный рост эффективности подразделений беспилотных систем и постоянное увеличение показателей боевой работы. Прошедший год называют годом масштабного рывка, когда беспилотная составляющая в Вооруженных силах Украины существенно усилилась как в количественном, так и в качественном измерении.

К 2026 году уже спланировано дальнейшее наращивание способностей подразделений БПС. Этот вопрос обсуждался на совещании с командирами ведущих дроновых формирований Сил обороны, где акцент сделали на развитии, масштабировании и повышении автономности таких подразделений.

В то же время, украинская военная разведка фиксирует, что Россия также активно готовится к войне беспилотников. Оккупанты пошли по пути Украины и создали отдельные войска беспилотных систем, численность которых уже достигает около 80 тысяч военнослужащих. В 2026 году эти силы планируют расширить вдвое — до 165,5 тысячи, а к 2030 году — почти до 210 тысяч человек.

В Силах обороны отмечают: противостояние все больше переходит в плоскость войны технологий, где дроны играют ключевую роль, и Украина не намерена останавливаться.

