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Війна довела Зеленського до відчаю: президент на весь світ приголомшив зізнанням

Володимир Зеленський поділився думками про свої стосунки з дітьми та зізнався, чого йому бракує найбільше

16 червня 2026, 19:05
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Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський розповів про особисті переживання, пов’язані з браком часу для родини, та зізнався, що найбільше шкодує саме через недостатню можливість спілкуватися зі своїми дітьми. Про це йдеться в інтерв’ю, яке було записане під час саміту G7, повідомляє Clash Report.

Війна довела Зеленського до відчаю: президент на весь світ приголомшив зізнанням

Фото: з відкритих джерел

У відповідь на запитання журналіста про можливу ностальгію за акторським минулим, Зеленський наголосив, що його справжні емоційні втрати пов’язані не з професією, а з роллю батька. Він згадав період, коли діти були меншими, і зазначив, що тоді їхнє спілкування було значно частішим та простішим.

Президент розповів, що у той час найчастіше говорив своїм дітям коротку, але важливу фразу: "Я вас люблю".

Коли ж мова зайшла про теперішні стосунки з уже дорослими дітьми, Зеленський зазначив, що його слова змінилися, але почуття залишилися тими самими. За його словами, нині він частіше говорить їм: "Я за вами сумую".

Таким чином глава держави підкреслив, що попри високу зайнятість і постійну роботу на посаді президента, сімейні цінності та зв’язок із дітьми залишаються для нього важливою частиною життя. 

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський також закликав російського диктатора Володимира Путіна до переговорів і запропонував встановити дедлайн для можливих домовленостей — до настання зими.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна завершила випробування власної зенітної ракети, створеної для ураження балістичних цілей. За результатами тестів розробка визнана готовою до практичного застосування та виконання бойових завдань. Про це повідомили у компанії Fire Point, передає "Мілітарний".



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