Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о личных переживаниях, связанных с нехваткой времени для семьи, и признался, что больше всего жалеет именно из-за недостаточной возможности общаться со своими детьми. Об этом говорится в интервью, которое было записано на саммите G7, сообщает Clash Report.

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В ответ на вопрос журналиста о возможной ностальгии по актерскому прошлому, Зеленский подчеркнул, что его настоящие эмоциональные потери связаны не с профессией, а с ролью отца. Он вспомнил период, когда дети были меньше, и отметил, что тогда их общение было гораздо чаще и проще.

Президент рассказал, что в то время чаще всего говорил своим детям короткую, но важную фразу: "Я люблю вас".

Когда же речь зашла о нынешних отношениях с уже взрослыми детьми, Зеленский отметил, что его слова изменились, но чувства остались прежними. По его словам, сейчас он чаще говорит им: "Я по вам скучаю".

Таким образом, глава государства подчеркнул, что несмотря на высокую занятость и постоянную работу на посту президента, семейные ценности и связь с детьми остаются для него важной частью жизни.

Напомним, ранее Владимир Зеленский также призвал российского диктатора Владимира Путина к переговорам и предложил установить дедлайн для возможных договоренностей до наступления зимы.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина завершила испытание собственной зенитной ракеты, созданной для поражения баллистических целей. По результатам тестов разработка признана готовой к практическому применению и выполнению боевых задач. Об этом сообщили в компании Fire Point, передает "Милитарный".