Україна завершила випробування власної зенітної ракети, створеної для ураження балістичних цілей. За результатами тестів розробка визнана готовою до практичного застосування та виконання бойових завдань. Про це повідомили у компанії Fire Point, передає "Мілітарний".

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Під час випробувальних запусків ракета продемонструвала високу точність, стійкість у польоті та здатність ефективно реагувати на складні команди управління. Інженери відзначили її маневровість та стабільну роботу систем навігації навіть за умов інтенсивного навантаження.

Головний конструктор проєкту Штілерман наголосив, що результати тестів підтвердили повну готовність виробу до експлуатації.

"Ракета повністю готова, тому що ми провели іспити. Вона на максимальних прискореннях відхилялася та виконувала дуже агресивну команду від С2-центру щодо свого керування", — зазначив він.

За його словами, система керування показала високу точність реакції та здатність швидко адаптуватися до змінних умов польоту, що є критично важливим для перехоплення балістичних цілей.

Окрім успішного завершення випробувань, компанія Fire Point також повідомила про розширення міжнародної кооперації у сфері оборонних технологій. Зокрема, досягнуто домовленостей із німецькою компанією Hensoldt щодо постачання сучасних радіолокаційних систем. Вони будуть інтегровані в зенітний комплекс Freya, що має підсилити можливості виявлення та супроводу повітряних цілей.

Український оборонно-промисловий сектор також продовжує адаптацію до умов війни: виробники дедалі частіше розосереджують потужності по різних регіонах, щоб знизити ризики ударів. Паралельно Україна закликає європейських партнерів переймати цей підхід для підвищення стійкості власної оборонної інфраструктури.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що в оточенні російського правителя Володимира Путіна є значна кількість людей, які стимулюють продовження та ескалацію війни проти України. Водночас, за його словами, у самому російському суспільстві зростає розуміння того, що ця війна не приносить очікуваних результатів і перемоги не буде.