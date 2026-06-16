Украина завершила испытание собственной зенитной ракеты, созданной для поражения баллистических целей. По результатам тестов разработка признана готовой к практическому применению и выполнению боевых задач. Об этом сообщили в компании Fire Point, передает "Милитарный".

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Во время испытательных запусков ракета продемонстрировала высокую точность, устойчивость в полете и эффективно реагировать на сложные команды управления. Инженеры отметили ее маневровость и стабильную работу систем навигации даже при интенсивной нагрузке.

Главный конструктор проекта Штиллерман подчеркнул, что результаты тестов подтвердили полную готовность изделия к эксплуатации.

"Ракета полностью готова, потому что мы провели экзамены. Она на максимальных ускорениях отклонялась и выполняла очень агрессивную команду от С2-центра по своему управлению", — отметил он.

По его словам, система управления показала высокую точность реакции и способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям полета, что критически важно для перехвата баллистических целей.

Помимо успешного завершения испытаний компания Fire Point также сообщила о расширении международной кооперации в сфере оборонных технологий. В частности, достигнуты договоренности с немецкой компанией Hensoldt по поставкам современных радиолокационных систем. Они будут интегрированы в зенитный комплекс Freya, усиливающий возможности обнаружения и сопровождения воздушных целей.

Украинский оборонно-промышленный сектор также продолжает адаптацию к условиям войны: производители все чаще рассредоточивают мощности по разным регионам, чтобы снизить риски ударов. Параллельно Украина призывает европейских партнеров перенимать этот подход для повышения устойчивости оборонной инфраструктуры.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в окружении российского правителя Владимира Путина есть значительное количество людей, стимулирующих продолжение и эскалацию войны против Украины. В то же время, по его словам, в самом российском обществе растет понимание того, что эта война не дает ожидаемых результатов и победы не будет.